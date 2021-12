Marlene Alvarenga: El "Consejo Nacional Electoral es un corrupto. Ha cometido delitos electorales”  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras no quedar como diputada electa y diversas irregularidades presentadas en el nivel electivo de diputados, Marlene Alvarenga, del Partido Anticorrupción (PAC), acusó al Consejo Nacional Electoral de corrupto y de cometer delitos electorales.



"Este Consejo Nacional Electoral es un corrupto y ha cometido delitos electorales”, denunció Alvarenga.



VEA: Candidatos del Partido Nacional pasaron de ser los más votados en primarias a no lograr una diputación



Además, aclaró que "no voy a pelear una simple diputación, pero si voy a pelear por dejar un precedente en Honduras".



En este aspecto, también dijo que en el “manoseo” de actas electorales se buscó beneficiar al Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Unificación Democrática (UD), Partido Salvador de Honduras (PSH), Partido Nacional (PNH), Liberal y Libertad y Refundación (Libre).



Por lo anterior anunció que intentará agotar todas las instancias con el objetivo de poner en evidencia las irregularidades, que según ella, impidieron que saliera electa diputada por el Partido Anticorrupción en el departamento de Francisco Morazán.



ADEMÁS: Oficial: Así queda conformado el nuevo Congreso Nacional 2022-2026



“Hemos presentado unas 2,000 impugnaciones, todas las hemos visto, ahí aparece como inflaron los votos en las Juntas Receptoras”, denunció la ex aspirante del Pac.



Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgó la Declaratoria Oficial de las Elecciones Generales que se desarrollaron el pasado 28 de noviembre de 2021 en el ámbito de diputados y pese a las impugnaciones tildaron el proceso de transparente.



DE INTERÉS: Eduardo Martell tras la anulación de su planilla: "Es inconstitucional y será revertida"