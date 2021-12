"Que no se emborrache de poder": los consejos de Antonio Rivera a Xiomara Castro

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A casi un mes de haberse celebrado las elecciones generales en Honduras, en donde su partido se vio desfavorecido, el diputado Antonio Rivera Callejas se ha pronunciado sobre la aplastante derrota sufrida y sobre el panorama que vislumbra para el país a partir del próximo año.



Rivera Callejas, quien se desempeñará en su sexto período como diputado al Congreso Nacional, admitió que desde horas tempranas del 28 de noviembre las autoridades del Partido Nacional sabían que estaban siendo vencidos en las urnas, pero que por una estrategia política no lo podían admitir, por lo que salieron en varias ocasiones a autodenominarse ganadores.



"Durante el día ya teníamos los resultados, recuerde que ahora la famosa encuesta a boca de urna y las encuestas anteriores ya nos indicaban alguna tendencia no favorable a nosotros. Fue una noche difícil, complicada, pero hasta cierto punto, esperada. Fue una noche de mucha reflexión", reveló durante entrevista en el programa del caricaturista Darío Banegas.

"A las 2 de la tarde ya era irreversible", dijo el político. "Entonces, ¿aquello de declararse ganadores en una comparecencia a las 8:30 de la mañana era un acto publicitario?" le preguntó Banegas; "No publicitario, los miembros de mesas tenían que estar hasta el final. Si usted les dice que va perdiendo las elecciones se van. Era una estrategia electoral, inclusive a las 4 o 5 de la tarde salí yo diciendo que estábamos ganando, sin embargo, era para que los de las mesas no se fueran y aún así se retiraron y dejaron las mesas vacías", respondió el diputado electo por Francisco Morazán.



Según el líder nacionalista, su partido perdió teniendo al mejor candidato que los ha representado por la presidencia en los últimos años, Nasry "Tito" Asfura, quien fue víctima de las circunstancias desfavorables que el instituto político arrastró debido a 12 años de desgaste.



"Perdió por 12 años de desgaste, tres periodos consecutivos. Porque no fuimos buenos comunicadores, porque las cosas buenas que hicimos no las comunicamos bien, por ejemplo que Honduras era el país más violento del mundo y ya no lo somos, que Tegucigalpa y San Pedro Sula eran las ciudades más violentas y ya no lo son, que se han generado empleos, que Honduras se convirtió, hasta cierto punto, en un lugar turístico, el proyecto de Vida Mejor, etc", consideró.

Los motivos de la derrota

De acuerdo a las estimaciones de Rivera Callejas, conocido popularmente como "El diputado de los chocoyos", varios temas como el de la reelección, la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y los hospitales móviles fueron los que les pasaron factura, aunque afirma que no son responsables de todos.



"No comunicamos bien las ZEDE y nos quedamos con que eran malas. Todo comienza con el tema de la reelección, ahí comienza una crítica sobre nosotros, porque a la gente no le gustó que la Corte haya determinado eso, la gente lo sintió como imposición, aunque ganamos legítimamente. Creo que lo ideal hubiera sido un plebiscito o un referéndum, que lo hubiéramos ganado también, porque Mel estaba en esa sintonía, Mel quería la reelección, pero no impuesta, sino popularmente", aseguró.



"Los hospitales móviles, ese es un tema que... ¿cómo lo defendía uno?, uno se indignaba igual", agregó, al tiempo que lo calificó como el peor escándalo en la historia de Honduras.

Consejos para Xiomara Castro

Posteriormente, el presentador le consultó sobre qué consejos le daría a quien se convertirá en la primera mujer en gobernar el país y Rivera Callejas hizo hincapié en que la unidad de la población y la generación de empleos deben primar, pero sobre todo, no perder el piso al tener el poder.



"Que actuén con mucha humildad, que tienen un mandato y que no lo desperdicien, que unan a la comunidad hondureña. La reconciliación debe ser el tema y generación de empleo. Que no les vaya a pasar la altanería y que confundan el mandato popular con emborracharse en el poder", ante este último punto de su recomendación fue increpado sobre si la embriaguez de poder fue algo que ellos como administración vivieron, ante lo cual, él respondió: "En los últimos años se podría haber dicho que se sintieron esos aspectos de que nos fuimos a las nubes".



Finalmente, el diputado nacionalista admitió que las elecciones, aunque con algunos desaciertos, según su impresión, fueron limpias, por lo que aseguró que la siguiente tarea para su partido será reestructurarse, para poder competir en el próximo proceso electoral. Sobre su carrera política indicó que siente que ya está terminando, "yo estoy en mis últimas y quiero salir como un buen diputado", aseveró.

