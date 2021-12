"Las cajas fueron llenadas con libros": así robaron equipo tecnológico tras elecciones, según CNE

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre las inconsistencias detectadas durante y tras el proceso electoral del pasado 28 de noviembre en Honduras, se encuentra el extravío del equipo tecnológico entregado a las Juntas Receptoras de Votos (JRV).



Según declaraciones de Lino Tomás Mendoza, codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE), son más de 240 equipos tecnológicos que no fueron devueltos al órgano rector de los comicios.



Entre los insumos se encuentran dispositivos de transmisión, plantas generadoras de energía solar y de combustible, computadoras, escáneres, etc. No se ha logrado determinar a cuánto equivalen las pérdidas, pero aseguró que ya se trabaja para entregar los informes correspondientes al pleno del CNE y que estos a su vez los trasladen a las autoridades competentes.

Mendoza aseguró que ya se ha identificado qué centros no devolvieron el equipo, por lo que se ha decidido suspender el pago a los custodios que se desempeñaron en esos sectores, al igual que a los operadores técnicos, como una medida por no cuidar los implementos.



"Ya tenemos identificado el centro de votación y las personas que tuvieron alguna resposabilidad", recalcó.



De igual forma, advirtió que quienes sustrajeron el equipo de los centros de votación deben entregarlo o podrían enfrentar un proceso legal por delitos electorales, como está sucediendo con algunos hondureños que ya son investigados. Las acciones ya dejan tres órdenes de captura en Tegucigalpa.

"Además, cometieron otro delito, las cajas de los equipos fueron llenadas con libros de las escuelas para equilibrar el peso", denunció el abogado Mendoza.



Por otro lado, resaltó que la responsabilidad no solo recae sobre los integrantes de las JRV, sino también sobre los miembros de las Fuerzas Armadas que se encargaban de custodiar las cajas donde se trasladaron los equipos.

