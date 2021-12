"Es un gusto poder trabajar con una mujer perseverante": Presidente de México al felicitar a Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este lunes a la virtual ganadora de las elecciones presidenciales de Honduras, Xiomara Castro, para felicitarla por su triunfo.



El gobernante azteca confirmó su conversación con la hondureña a través de un post en Twitter en el que dijo sentirse a "gusto de poder trabajar en coordinación con una mujer perseverante y defensora de causas justas".

AMLO es el más reciente de los mandatarios que se suman a las felicitaciones para la candidata de Libertad y Refundación (Libre), quien recientemente también sostuvo comunicación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

"Esperamos aumentar las oportunidades económicas, combatir la corrupción y profundizar la asociación entre Estados Unidos y Honduras", compartió Harris tras la llamada.



El fin de semana, Castro también sostuvo una importante reunión con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya.

Yesterday I called to congratulate Xiomara Castro on her historic victory as Honduras’ first female president. We look forward to working with President-Elect Castro to increase economic opportunities, combat corruption, and deepen the partnership between the U.S. and Honduras.