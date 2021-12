Libre desmiente supuesta lista de funcionarios que circula en redes

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hijo de la presidenta electa Xiomara Castro, José Manuel Zelaya, negó que una lista del supuesto nombramiento de funcionarios que circula en redes sea verdadera.



Fue a través de Twitter que Zelaya desmintió la lista y que su madre no ha nombrado a nadie.



"Queremos públicamente desmentir una lista que circula de posibles nombramientos a secretarias de Estado. Mi madre no ha nombrado absolutamente a nadie, y todo lo que circula en relación a eso es falso", escribió.

— Jose Manuel Zelaya (@melitozelaya) December 3, 2021

Por su parte, Salvador Nasralla, dijo que "he visto en medios de comunicación que se mencionan nombres para ministros o presidentes al Congreso, pero absolutamente todo es una especulación".



Agregó: "Es totalmente especulación y les ruego a los medios que esperen porque esos nombres no se van a divulgar ahora”.



Nasralla afirmó que no será hasta enero que se hará pública la lista de los puestos de la administración pública.



El primer designado presidencial, dijo que su acuerdo político con Libertad y Refundación (Libre) en donde se acordó que Salvador Nasralla tenga la potestad de elegir al diputado que presidirá el Poder Legislativo.

“Si la suma de diputados del Partido Libre y PSH da 65, entonces seré yo quien elija al presidente del próximo Congreso y nos pondremos de acuerdo en el resto de la directiva”, dijo.