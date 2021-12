Norma Torres: Espero trabajar con "Xiomara Castro para combatir la corrupción" en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se unió este miércoles a los mensajes de felicitación tras unas elecciones pacíficas y una masiva participación de los hondureños, el pasado domingo 28 de noviembre.

A través de su cuenta de Twitter, la política expresó sus "felicitaciones al pueblo hondureño, que se presentó en números históricos para ejercer su derecho democrático al voto, y a todos, desde la sociedad civil hasta los candidatos, por asegurar que las elecciones fueran libres, justas y pacíficas".

VEA: Los 10 hitos de Xiomara Castro en la historia de Honduras y la región al convertirse en presidenta

Y es que según datos oficiales, en el proceso electoral se contabilizó la participación de más de 3.2 millones de hondureños, de al menos 5 millones que estaban habilitados para ejercer el sufragio. Un hecho que marcó sin duda alguna los comicios generales en la que salió victoriosa la candidata de izquierda, de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya.

En el mismo hilo, Torres hizo extensa su disposición para trabajar con la virtual gobernante de Honduras, quien deberá tomar posesión del gobierno este 27 de enero de 2022.

"Espero trabajar con el presidente electo Xiomara Castro de Zelaya para combatir la corrupción, fortalecer el estado de derecho y ayudar a brindar oportunidades a todos los hondureños", escribió.



En respuesta, Castro respondió: "Gracias congresista Norma Torres".

Congratulations to the Honduran people, who showed up in historic numbers to exercise their democratic right to vote, and to everyone - from civil society to the candidates - for ensuring the election was free, fair, and peaceful.