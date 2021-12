Congresista Norma Torres espera combatir la corrupción con Xiomara Castro

Javier Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La congresista y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la guatemalteca nacionalizada estadounidense, Norma Torres felicitó al pueblo hondureño y en especial a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro.



La congresista del Partido Demócrata posteó en su cuenta de Twitter: “Felicitaciones al pueblo hondureño, que se presentó en números históricos para ejercer su derecho democrático al voto, y a todos, desde la sociedad civil hasta los candidatos, por asegurar que las elecciones fueran libres, justas y pacíficas”.



En otra publicación casi simultánea expresó: “Espero trabajar con la presidenta electa Xiomara Castro para combatir la corrupción, fortalecer el estado de derecho y ayudar a brindar oportunidades a todos los hondureños”.



Torres ha sido en los últimos años una férrea crítica del actual gobierno hondureño y ve con buenos ojos la elección de Castro, a pesar de que todavía no hay un veredicto final del triunfo.

I look forward to working with president-elect @XiomaraCastroZ to fight corruption, strengthen the rule of law, and help provide opportunities for all Hondurans. — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 1, 2021

Lidera resultados

Hasta la última actualización del Consejo Nacional Electoral el pasado miércoles a las 7:45 p.m., Xiomara Castro seguía liderando los resultados presidenciales con 1,060,204 votos, equivalentes al 52.48%, mientras que Nasry Asfura acumula 702,513 marcas logrando un 34.77%.

De consolidarse su triunfo, Castro no solo se convertiría en la primera mujer en gobernar a Honduras, sino que además, la primera candidata en lograr una aplastante victoria tras consolidar una alianza política con otras fuerzas, es decir, poniendo fin al bipartidismo que reinó en el país centroamericano desde la instauración de la democracia.

