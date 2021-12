Todavía no hay reunión para traspaso de mando entre gobiernos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el triunfo de Xiomara Castro -aún no oficializado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)- se esperaría que el proceso de transición de un gobierno a otro ya estuviera en marcha, sin embargo, todavía no ha habido ningún acercamiento entre las partes.



EL HERALDO consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este extremo y la respuesta fue que todavía no se ha dado un diálogo oficial entre los funcionarios del gobierno saliente y los emisarios que podrían conformar el gobierno de Castro.



Según los protocolos y con los antecedentes de administraciones anteriores, se esperaría que antes de que finalice este año puedan darse las primeras reuniones como antelación al traspaso de mando.

LEA: Las claves de la victoria de Xiomara en las elecciones generales

Lidera resultados

Hasta la última actualización del Consejo Nacional Electoral el pasado miércoles a las 7:45 p.m., Xiomara Castro seguía liderando los resultados presidenciales con 1,060,204 votos, equivalentes al 52.48%, mientras que Nasry Asfura acumula 702,513 marcas logrando un 34.77%.

De consolidarse su triunfo, Castro no solo se convertiría en la primera mujer en gobernar a Honduras, sino que además, la primera candidata en lograr una aplastante victoria tras consolidar una alianza política con otras fuerzas, es decir, poniendo fin al bipartidismo que reinó en el país centroamericano desde la instauración de la democracia.

LE PUEDE INTERESAR: Representantes de Xiomara Castro se reúnen con el Cohep para definir temas económicos de su gobierno