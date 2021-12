Diputados fueron castigados y no se reelegirán: algunos tenían hasta 30 años

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchos de aquellos diputados denominados “momias” que por años han sido parte del Congreso Nacional están quedando fuera, según los resultados preliminares dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Aquellos que hicieron del palacio legislativo su trabajo vitalicio, gracias a que de una u otra manera lograban la simpatía de sus partidarios o porque eran favorecidos por el voto denominado en “plancha” -ahora una sola línea-, se tendrán que ir.



Entre los diputados del Partido Nacional están quedando fuera Oswaldo Ramos Soto, de Francisco Morazán, quien desde las elecciones del 2001 venía ocupando una curul en el legislativo, es decir, 20 años después tendrá que levantar la mano para decir adiós.



Otros que se van entre los nacionalistas son Renán Inestroza y Ebal Díaz en Francisco Morazán; a pesar de la fuerte campaña que realizó Díaz en los medios de comunicación y las redes sociales, esto quiere decir que no está llegando a tocar las puertas del nuevo Congreso.

En Colón queda fuera Óscar Nájera, quien es quizás el diputado más antiguo en el legislativo, ya que fue electo desde 1990, es decir, tiene más de 30 años de estar como cacique entre los partidarios de la estrella solitaria.



Una de sus frases más conocidas es “me pela el eje”, además ha sido señalado de estar vinculado al narcotráfico y actos de corrupción, por lo que ha recibido sanciones de Reino Unido y Estados Unidos.



Otro nacionalista que ya pinta canas en el Congreso con dos décadas en funciones es Rolando Dubón Bueso en Santa Bárbara, quien desde el 2002 venía legislando, pero esta vez el pueblo le dijo ya no más.



En Comayagua también queda fuera Miguel Edgardo Martínez, diputado que desde el 2010 ocupaba una butaca en representación del Partido Nacional y en este proceso buscaba su cuarto periodo.

Cambio

Mientras que en el Partido Liberal, en Francisco Morazán, estarían quedando fuera Elvin Santos, quien buscaba un segundo periodo consecutivo, igual le está pasando a Felícito Ávila del Partido Democracia Cristiana de Honduras (PDCH).



El analista político Efraín Díaz Arrivillaga declaró a EL HERALDO que el pueblo hondureño eligió en contra del continuismo y a favor de la alternabilidad y el cambio, también es muy claro que votó contra 12 años de un gobierno que se caracterizó por la corrupción, la impunidad, vinculaciones del narcotráfico, un pésimo manejo de la pandemia y de los efectos de los fenómenos naturales.



En este momento era importante que se produjera un relevo, además, algunos de estos diputados fueron señalados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) por una serie de actos cometidos de manera irregular, reseñó.



“Me parece que la decisión del pueblo fue sabia en buscar un relevo en el liderazgo, en la conducción y en la actitud de políticas para construir un país diferente, y eso es creo lo que buscamos todos los hondureños”, analizó.

Arrivillaga destacó que la gente cruzó el voto en su mayoría, acto que es correcto, porque votar en una sola línea es antidemocrático y no garantiza la integración de un Congreso de diferente composición, porque lo que se ha tenido en los últimos años han sido pésimos congresos.



En la caso del PDCH donde queda fuera Ávila, indicó que él como exdiputado de este partido le satisface que haya renovación, “yo creo que el papel de Felícito Ávila en el Congreso no fue de las expectativas de la Democracia Cristiana, no fue de acuerdo a la filosofía, los valores y la ética que como partido siempre se vino sosteniendo”.



En el caso de los liberales se colaron algunas figuras que no representan ese instituto político, pero hay otros que sí, así que pueden jugar un papel muy importante en la estructuración de un congreso de consenso, proyectó.



Estimó que a Elvin Santos le pasó lo mismo que a los otros diputados que están quedando fuera, pero los liberales necesitan una renovación y ajustarse a su trayectoria histórica de ser un partido progresista y de cambios sociales en Honduras.