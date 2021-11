Candidato del PAC, Julio López Casaca, ejerció el sufragio en la capital

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Acompañado de su familia, Julio López Casaca, candidato a la presidencia del Partido Anticorrupción (PAC) ejerció su sufragio en la capital de Honduras.



Casaca, que se considera un hombre "del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" votó en el Instituto Monterrey de la colonia Alemán.



Luego de ejercer su derecho al voto, Julio López se mostró muy sonriente y mostró con orgullo su dedo teñido en muestra de haber asistido a las urnas.

¿Quién es Julio López Casaca?

Primero como ciudadano hondureño, luego como abogado y candidato a la presidencia: han sido 30 años trabajando por el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la educación y los derechos humanos de las personas, resume.



Julio tiene consumado que solo con hablar no se hacen las cosas: “el pueblo quiere hechos y no palabras, porque eso cualquiera lo hace”, comentó. Pero qué interesante resulta ser el asunto: ¿cómo creer en lo que dice una persona que se apellida Casaca?



En nuestro lenguaje coloquial a la gente de casaca los conocemos como los que aparentan ser lo que no son; dicen una hora y llegan tarde; prometen cosas y no las cumplen. Al menos el candidato del Pac se considera contrario a todas esas definiciones. Dice ser honesto aunque su apellido se interprete de otras formas.



Aclara que si él llega a la presidencia de la República, no aprobará ninguna ley que esté en contra de la Constitución: “Ningún ciudadano tiene que obedecer una ley que lleve la contrariedad del país”.



“El gobierno ha engañado a tantos jóvenes; merecen un futuro mejor en este país”, lamentó. Ha conocido más de 17 países por cuestiones de estudio y becas, pero cuando llega a Honduras se da cuenta de la riqueza que tiene.



Se sumó a la bandera anticorrupción porque pretende hacer que en Honduras se cumplan todas las leyes, porque los jóvenes lo merecen. Él juzga que el principal problema de Honduras es la corrupción.