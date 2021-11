Óscar Vijil: “Deben de llamar al pueblo y decir que somos hermanos”

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pastor de la iglesia Vida Nueva Asambleas de Dios, Óscar Vijil, en conversación con EL HERALDO se refirió a las elecciones generales y su mensaje es que se desarrolle un proceso transparente y en un ambiente de paz.



¿Había vivido en otros años un ambiente electoral como este?



Yo ya tengo 58 años y nunca se había dado; en estas elecciones se está percibiendo más fuerte. En las elecciones pasadas sí existieron enfrentamientos por reclamar fraude entre un partido y otro partido, pero eso fue después de las elecciones. Hoy se está viviendo desde ya, estamos en zozobra de lo que va a pasar después de las elecciones.

¿Cómo deben de tomar los resultados la población?



Está bien difícil en responder porque un efecto produce una causa y una causa produce un efecto. Va a depender de cómo sean de transparentes las elecciones. Si no hay transparencia, pues la gente va a reaccionar, y no quisiéramos eso.

¿El pueblo debe de salir a votar?

El pueblo tiene que cumplir con su deber ciudadano; yo, por ejemplo, lo hago siempre. Iré a votar. Y el 28 de noviembre me uno con la iglesia; ya hablé con mis hermanos de que después de la reunión nos reuniremos para orar por nuestro país y daré el ejemplo de que vayamos a votar, cada quien por su candidato preferido, sin imponer por quién deben de votar.



¿Un mensaje de paz?

Para tener paz tenemos que tener al príncipe de paz. Busquemos una iglesia, busquemos un lugar donde agobiarnos y pedirle a Dios que ponga su mano sobre este proceso electoral.



¿Qué opina de los que utilizan a Dios en las campañas políticas?



Busquemos a Dios de todo corazón, no usarlo políticamente y después abandonarlo cuando ya estamos con el poder, olvidarnos de Dios. Deberíamos empezar con Dios, estar con Dios y seguir con Dios.



Un consejo para los candidatos.



Deben de dar el ejemplo y llamar al pueblo y decir que somos hermanos. Eso podría ayudarnos, pero no es lo que están transmitiendo los políticos.





¿Recomienda orar por este proceso?



Todos tenemos que orar para que Dios nos ayude. Nosotros como iglesia estamos orando e intercediendo para que no se agrave la situación.

