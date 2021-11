Brian A. Nichols: "Los Estados Unidos no tiene preferencia sobre ningún candidato”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Los Estados Unidos no tiene preferencia sobre ningún candidato o partido", aseguró este martes el Secretario Adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, tras su fugaz visita a Honduras para garantizar el apoyo de su país en el próximo proceso electoral que se realizará este domingo 28 de noviembre de 2021.



El alto funcionario estadounidense dijo que las elecciones son un tema de gran importancia para los Estados Unidos. "Como el Presidente Biden y el Secretario Blinken lo dejaron claro, apoyando la democracia, la gobernanza democrática y respeto por las libertades fundamentales son prioridades fundamentales para los EEUU".

Nichols detalló que su presencia en el país "forma parte de este esfuerzo como una muestra de apoyo para el pueblo hondureño en sus esfuerzos por llevar a cabo de forma pacífica elecciones transparentes, libres y justas".



Seguidamente destacó su acercamiento con candidatos, funcionarios de alto nivel del gobierno, sociedad civil, el Consejo Nacional Electoral y la comunidad diplomática "para comprender la situación y reiterar nuestro apoyo para la democracia en Honduras".

Elecciones pacíficas

El funcionario hizo un llamado a todos los involucrados en la próxima contienda electoral para que "trabajen juntos para garantizar unas elecciones libres, justas, transparentes, y pacíficas el 28 de noviembre".



Dijo que estos "tienen la responsabilidad de pedir a sus simpatizantes que mantengan la calma y se expresen pacíficamente. Los que se expresen pacíficamente deben tener la libertad de hacerlo con seguridad. Todos los participantes deben trabajar para evitar el tipo de violencia que vimos en años anteriores".

En el mismo orden pidió a los políticos respetar las normas democráticas y los resultados electorales después de que cada voto sea contado.



"Los hondureños merecen elegir a sus líderes y la elección está sólo en sus manos. Los Estados Unidos no tiene preferencia sobre ningún candidato o partido – nos mantenemos imparciales en esta contienda. Los votantes hondureños deben elegir a los candidatos que creen que les representarán mejor en el gobierno. Los Estados Unidos apoya el proceso de las elecciones, no a ningún candidato en particular", agregó.



Asimismo, reiteró que los Estados Unidos y la comunidad internacional está con Honduras, e informó que se desplegarán observadores en todo el territorio nacional para dar fe del proceso democrático que dará a conocer al nuevo presidente del país.

