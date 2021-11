Xiomara Castro visitó Choluteca junto a Nasralla y Doris Gutiérrez

Redacción

CHOLUTECA, HONDURAS.- La candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya, visitó este domingo San Marcos de Colón y la ciudad de Choluteca para presentar su plan del gobierno a sus simpatizantes de la sultana del sur.



A primeras horas, Castro, acompañada de Salvador Nasralla, armó una caravana de más de cinco horas, donde se vio la presencia de cientos de sus seguidores.

En el municipio de San Marcos de Colón, el candidato a alcalde por el partido Libre en dicho municipio, Yovanni Ponce, expresó que "hacemos un compromiso con la próxima presidenta de los hondureños ya que la dictadura dice que si hay cambio de gobierno se acaban los bonos de asistencia social, pero hoy queremos reafirmar que los bonos de asistencia con Xiomara van a ser más para todos sin sectarismo y tendremos bonos tecnológicos para los agricultores y campesinos, así cómo apoyo a los maestros y maestras".



Xiomara dijo a sus seguidores que "el pueblo ya está cansado de llegar a un centro de salud y que no haya medicamento para la familia, ya no se aguanta llegar a una escuela y que estén deterioradas, nuestros niños tienen dos años de no tener el pan del saber. Cómo madres estamos hartas de esta inseguridad insoportable, cómo madre sé la angustia que vivimos orando a diario para que nuestros hijos retornen seguros. Eso se va a acabar, se van los de la mafia de los Hernández y su pacotilla".

Por su parte, la candidata a designada presidencial Doris Gutiérrez recordó a su madre, recientemente fallecida, diciendo "de mi madre yo recuerdo muchas cosas, ella fue una valiente madre y con Xiomara vamos a realizar un programa de apoyo a las madres solteras, también programas para apoyar a los niños discapacitados y a sus familias y vamos a desarrollar muchos programas de incentivos y acompañamiento a las y los emprendedores, la vida va a cambiar para mejor".



"Ellos, los oficialistas, no pueden hablar de promesas porque no cumplieron nada en estos 12 años, acá a nadie se le paga, es la voluntad sincera del pueblo de sacarlos, de ponerle fin a la mafia de los Hernández y su pacotilla" puntualizó.

