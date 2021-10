Suyapa Figueroa se retracta: “Saludamos esa alianza… La próxima presidenta se llama Xiomara Castro”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Tras haber tildado de "torpeza" la alianza de hecho que hizo Salvador Nasralla con Xiomara Castro, la candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, se retractó y saludó la unión entre ambos partido políticos a nivel presidencial.



En una entrevista, Figueroa aseguró que el audio, donde dijo que "jamás había visto tanta torpeza" fue sacado de contexto, ya que no se refería a la decisión que tomó Nasralla.

"Sobre las declaraciones del audio, no son declaratorias, en realidad yo voy decir: Ese audio está fuera de contexto, ese audio fue filtrado, y publicado como declaraciones; esas no son declaraciones, hay que ser enfáticos en eso, eso nunca fueron declaraciones y más bien fue una falta de ética que un periódico haya publicado como declaración un audio filtrado que era a lo interno y que estaba descontextualizado del tema que estábamos discutiendo que había descontento de la forma en que no se había socializado esa unidad , esa alianza”, expresó.



Seguidamente, la también presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) enfatizó que “creemos y saludamos esa alianza y en estos momentos con alegría podemos decir que la próxima presidenta se llama Xiomara Castro”.



“Fue una decisión que no se consultó a lo interno del Partido, tal vez unilateral, sin embargo, creo que fue una excelente decisión, creemos que ahora tenemos la seguridad de poder derrotar la narcodictadura, que hoy gobierna nuestro país y tener una digna representante del género femenino”, agregó.



La doctora aclaró que la mayoría de los candidatos a diputados por el PSH están de acuerdo con la determinación, además, que "las alianzas son saludables, son lo que el pueblo estaba esperando, y es lo que veníamos pidiendo desde hace tiempo, no es de ahorita que estamos promoviendo una alianza .Creemos y saludamos esa unión y en estos momentos con alegría podemos decir que la próxima presidenta se llama Xiomara Castro”.

Alianza

A menos de 45 días de las elecciones generales, el candidato a presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, anunció que declinó a su aspiraciones presidenciales para unirse en una alianza de hecho con el partido Libre que encabeza Xiomara Castro de Zelaya.



Durante la conferencia, Nasralla dijo que será el primer designado en la fórmula de la esposa del expresidente Manuel Zelaya y que regirá el Congreso junto a sus diputados.



Por su parte, Castro aseveró que junto al presentador de la televisión "va construir un gobierno de integración nacional, pero primero que todo vamos a construir un gobierno de reconciliación porque una casa dividida no prospera".

