CNA denuncia que el CNE nunca respondió solicitud de veeduría en adjudicación del TREP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos,denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) nunca respondió la solicitud para que el organismo de sociedad civil fuese veedor del proceso de adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al igual que en otras compras y adjudicaciones.



“Hace unas semanas atrás giramos una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que el CNA fuera veedor de manera integral tanto en la adjudicación del TREP, así como en otras compras y adjudicaciones, pero se llegó la fecha para que el CNE estableciera los que serían veedores del proceso y el Consejo Nacional Anticorrupción no lo llamó, incluso nunca hubo respuesta a la nota que enviamos”, denunció Castellanos.

De igual manera, Gabriela Castellanos manifestó que el CNA envió semanas despues otra nota al CNE, mencionando que retiraban su solicitud de veeduría al ver que no hubo respuesta por parte del órgano electoral.



“Lo que hoy si puedo decir es que hay muchas irregulares, no solo con la empresa que ya se contrató, aunque aún no se haya firmado el contrato, también la empresa que está en el segundo lugar tiene situaciones de alarma; y creo que sin temor a equivocarme que existe un juego entre los partidos políticos para que una de las empresas no salga y la segunda que entre sea para favorecer a un grupo de personas”, agregó.



La abogada añadió que el CNA continúa investigando y en las próximas horas estará brindando un informe a la ciudadanía, exponiendo las estructuras de las empresas que han sido adjudicadas y asegurando que estas tienen vinculos con personas involucradas al proceso electoral.

Preocupación por el proceso electoral

Castellanos indicó que estos procesos se han visto manchados y aunque exista una empresa que transmita los datos estos no serán verdaderos y no estarán pegados a la transparencia, señalando que "aquí hay un juego de la política sucia, de funcionarios y personas que quieren llegar a puestos claves para seguir haciendo fiesta de los recursos públicos”.



“Todos en este momento podemos decir que estas denuncias son un show mediático para que nuevamente se vaya a elecciones sin TREP, para que Honduras salga en los titulares del mundo como un país donde no hay elecciones trasparentes y para que los mismos malos funcionarios sigan haciéndole daño al pueblo hondureño”, añadió.



Castellanos culminó mencionando que en Honduras "todo puede pasar", y expresó su preocupación por la credibilidad de las elecciones del próximo 28 de noviembre.

