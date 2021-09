El CNE no ha firmado contrato con la empresa que se encargará del TREP

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, informó que en los próximos días se asegurará de firmar los contratos con las empresas que han ganado los distintos procesos, sobre todo los de transmisión de resultados electorales.



Sin la presencia de las consejeras Ana Paola Hall y Rixi Moncada, de los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre) respectivamente, el consejero nacionalista asumió el sábado el liderato del CNE en la recta final para las elecciones generales del 28 de noviembre.



Aguirre recordó que el 25 de agosto adjudicaron los sistemas de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), escrutinio y divulgación, conforme al cronograma electoral.



“Sin embargo, al primer día que hemos asumido -la presidencia- no se han firmado los contratos, tenemos que ver por qué motivos no se han firmado, porque eso nos puede ocasionar un desfase en el cronograma”, alertó el consejero.

El problema es que mientras no esté firmado el contrato, no hay un compromiso legal de la empresa encargada del TREP y otras empresas, porque se tienen que realizar simulacros antes del día de las elecciones.



Reflexionó que “no puede pasar lo que sucedió en las elecciones primarias, que no hubo TREP y que la población hondureña no supo la noche de las elecciones quién ganaba”.



Además la Junta Receptora de Votos debe ser capacitada ya que ahora tienen una mayor responsabilidad con la tecnología, la identificación biométrica y la transmisión de resultados preliminares.



En tanto, en el Registro Nacional de las Personas (RNP) la presidencia pasó al representante de Libre, Óscar Rivera, quien aseguró que reforzarán las operaciones de entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) para que no haya inconvenientes el día de las elecciones generales.

