David Chávez: A mi no me va a atemorizar ninguno de esos ñangaras ni el mentado Perro Amarillo ni nadie  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las polémicas declaraciones del candidato a la alcaldía capitalina por el Partido Nacional de Honduras, David Chávez, han causado indignación entre los mencionados por el político durante su presentación en una colonia de la capital.



Y es que Chávez, mientras pedía a los capitalinos el voto para su hermano Pedro, aseguraba que para poder mantener la calma en el Congreso Nacional tuvo que usar su puño contra los militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre).



"A mi me ha tocado difícil, allá en el Congreso los de Libre querían relajo, me tocó sacar este puño para poner orden y le soné las 'tapas' a aquel que dijimos, al Perro Amarillo si se descuida también se la sueno", aseguró Chávez ante la multitud.

"Y dije yo, ¿quién va a ir sacar ese puño por David Chávez?, la tengo fácil, el que más se parece a mi. Yo quiero pedirles el voto por mi hermano Pedro Antonio Chávez Madison para que sea diputado", pidió a sus decenas de correligionarios.



Continuó que diciendo que "el mensaje es claro, a mi no me va a atemorizar ninguno de esos ñangaras ni el mentado Perro Amarillo ni nadie, si quieren guerra, guerra van a tener, si quieren ideas, ideas van a tener, si quieren puños, puños van a tener también".



Reiteró a los nacionalistas que "nadie nos 'ahueve', que nadie nos atemorice, este partido es de orden y es de paz pero no con insultos ni con gritos.

Respuestas

Uno de los primeros en reaccionar a las polémicas declaraciones fue Miltón Benítez, el candidato a presidencia por el partido Honduras Humana, mejor conocido como el Perro Amarillo.



"Usted, David Chávez no ande buscando pelear, busque pagar lo que se ha robado, no busque pegar a los y las hondureñas que nunca le hemos robado un peso al Estado, más bien busque pagarles, cipote malcriado", dijo durante la transmisión de su programa.



"Da pena, este señor como puede aspirar a alcalde", agregó.

Por su parte, Eduardo Martell, aspirante a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, aseguró que Chávez es un "troglodita".



"No me voy a cansar de condenar las actitudes de violencia que solo refleja la esencia de quien las dice, son políticos trogloditas que no tienen sustento, ideas, capacidad, talento para dar una respuesta concreta que genere esperanza a un pueblo que ya esta cansado de odio", fueron las palabras de Martell.



"David Chávez quiere seguir con esta inestabilidad ofreciendo puños a sus adversarios, lo cual lo condenamos", aseveró el candidato liberal.

