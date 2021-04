CNE oficializa el triunfo de Yani Rosenthal en las elecciones primarias del Partido Liberal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador de la candidatura presidencial por el Partido Liberal a Yani Rosenthal, tras las elecciones primarias del 14 de marzo.

El líder del movimiento Yanista obtuvo un total de 339,001 votos, según los datos oficilizados este martes por el CNE.

Rosenthal, de 55 años, ganó con una ventaja del 49.97%, ante sus contrincantes Luis Zelaya que sumó 230,242 votos (33.94%) y Darío Banegas con un 16.09%, equivalente a 109,127 marcas.

Tras un mes de haberse celebrado en Honduras las elecciones primarias en los partidos Liberal, Nacional y Libre, el ente electoral finalmente dio a conocer los datos finales oficiales.

Esta es su 13 campaña dentro del Partido Liberal, entre internas y generales. Fue ministro de la Presidencia entre 2006-2007, coordinador del Gabinete Económico en la gestión de Manuel Zelaya Rosales, diputado en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

Yani dice ser centro izquierda, aunque también se define de ideología liberal. Apoya a las libertades y los derechos humanos, es por eso que convocaría (en caso de llegar a la presidencia) a un plebiscito para que los hondureños sean quienes decidan si se aprobase el aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de las drogas.

A lo único que está en contra tajantemente es a la pena de muerte porque sistema judicial es muy débil, lo que sería un grave error: "Yo estuve preso y ahora pienso de manera distinta".

A pesar de que estuvo vinculado en ambos, cree que el narcotráfico y el lavado de activos hay que combatirlos hasta erradicarlos, mientras sostiene que no cree que le inicien un juicio por lavado de activos en Honduras, porque ya fue juzgado en Estados Unidos.

"En Estados Unidos me retiraron cuatro delitos y no es por guapo, aunque soy guapo, me los retiraron porque les demostré que era inocente. Eso quiere decir que no me pueden acusar por lo mismo, ya me exoneraron, pero pasa que la justicia en Honduras es usada como arma política".

