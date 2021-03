Mel Zelaya: "La candidatura presidencial de Xiomara no es negociable"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que se conocieran los primeros resultados oficiales de las elecciones primarias por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dentro del partido Libertad y Refundación (Libre) se comienza a hablar acerca de posibles alianzas multipartidarias de cara a los comicios generales de noviembre.



En horas de la mañana, el diputado Juan Barahona manifestó durante una entrevista con una emisora radial que no descartan una alianza con el "Movimiento Yanista", encabezado por Yani Rosenthal, quien se perfila como el virtual ganador del Partido Liberal.

DE INTERÉS: Resultados elecciones Honduras: ¿Quién va ganando las primarias en el nivel de presidente?



"Libre ha propuesto alianzas con las diferentes fuerzas políticas y sociales de oposición que así lo deseen y no sabemos cual va a ser la posición del Movimiento Yanista, pero lo que no vamos a ceder en Libre es la candidatura a la presidencia", comenzó diciendo Barahona.



Asimismo, el congresista se refirió acerca de la condena de tres años de prisión que tuvo que pagar Yani Rosenthal en Estados Unidos por delitos de lavado de activos.



"Él ya está libre y cumplió una pena, nosotros no podemos cuestionar eso y si existe voluntad para hacer una alianza la podemos hacer, pero sin negociar la candidatura de Xiomara Castro".



Dicha decisión de una alianza entre ambas partes no sería bien vista por parte de la militancia de ambos partidos, sin embargo, Barahona destacó que en caso de darse una alianza deberán de existir pláticas para llegar a puntos de encuentro.

VEA: Darío Banegas y Luis Zelaya se reúnen para 'intercambiar opiniones' políticas



"Todavía no sabemos la posición de Yani (Rosenthal) o de la base del Partido Liberal, ellos ganaron y seguramente con su candidato van a querer participar con su candidato en las elecciones generales, nosotros de igual manera estamos dispuestos a participar en las generales pero con Xiomara Castro como la candidata. La será producto de pláticas, de negociaciones, de propuestas, de contrapropuestas para llegar a puntos de coincidencia, los cuales si se llegan a dar seguramente se dará la alianza".

Mel salió al paso de las declaraciones de Barahona

Las declaraciones de Juan Barahona generaron muchas críticas al interior del partido Libre, quienes no verían con buenos ojos una alianza con el ganador del Partido Liberal.



Ante estos señalamientos, el coordinador general de este instituto político, Manuel Zelaya, salió al paso de las declaraciones de Barahona, sin descartar una alianza pero dejando claro que no están dispuestos a negociar la candidatura presidencial de Xiomara Castro.



"La alta votación de Xiomara Castro, por la candidatura a la presidencia de Honduras y el proyecto de refundación social y democrática, no son negociables".

ADEMÁS: Nelson Ávila pide abrir las maletas electorales en presencia de observadores



Xiomara Castro se proyecta como la virtual ganadora dentro de Libre luego de que se conociera el primer boletín oficial de resultados por el CNE, en el cual la exprimera dama tiene se impone con el 76% de los votos, muy por encima del 15% de Nelson Ávila, precandidato por el movimiento "5 de julio".