Mario Noé Villafranca se queda sin votar porque no aparece en el censo electoral

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mario Noé Villafranca, precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el movimiento de Darío Banegas, denunció no aparecer en el censo electoral, luego de acudir a ejercer su sufragio en Tegucigalpa.

Villafranca resultó molestó por no aparecer en el padrón electoral y cuestionó el trabajo realizado por el Registro Nacional de las Personas (RNP).



“No voy a tener la oportunidad de votar, me da un pesar los jóvenes de 18 años, que no van a poder votar”, reclamó.

LEA: Desde el 2009 se han dado expresiones de fraude: "Mel" tras votar en Olancho

Rolando Kattán, comisionado del RNP le ofreció buscarlo personalmente en el censo; sin embargo, el doctor Villafranca reprochó este tipo de inconsistencias para reclamar a las autoridades.

Además, resaltó que este tipo de problemas acurren en todo el territorio hondureño, quitándole la oportunidad a muchos jóvenes de ejercer el sufragio por primera vez.

Es preciso mencionar que, la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI), se detuvo para actualizar problemas de software, según autoridades de la institución.

Con el nuevo documento, se pretendía brindar un nuevo censo depurado que brindara transparencia a los comicios presentes y futuros.

ADEMÁS: "Tito" Asfura vota en la Universidad Pedagógica en medio de un mar de personas