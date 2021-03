Denuncian falta de equipo en las maletas electorales de la Escuela República de China

Todas las incindencias serán anotadas para no atrasar el proceso electoral. FOTO: Johny Magallanes/EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miembros de las Mesas Electorales Receptoras (MER), del centro de votación ubicado en la Escuela República de China, en las cercanías de la Residencial Honduras de Tegucigalpa, denunciaron que por primera vez las maletas electorales llegaron incompletas.

Los coordinadores de zona, lamentaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de "manera irresponsable", haya enviado las maletas sin todo el equipo necesario para desarrollar la jornada electiva.

"Es increíble, porque cosas tan importantes que deberían de venir incluidas no aparecen, como ser las actas de apertura, faltan insignias de los miembros MER y, así sucesivamente. Varias cosas que deberían de venir no están incluidas", cuestionó el custodio electoral.



Sin embargo, recomendó a los miembros de la MER que no atrasaran el proceso, sino que tomaran nota de cada una de las incidencias presentadas.

"Los miembros de las mesas no deberían de atrasar lo que es el proceso electoral. Deben anotar en las hojas de incidencias todo el equipo que haga falta dentro de la urna, para que de esta forma no sea un atraso y que, esto no venga a terminar de empañar el proceso electoral que todos los hondureños estamos esperando con ánimos", sugirió.





