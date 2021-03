Habitantes de la colonia La Fuente alquilan casa para ejercer el sufragio

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alquilando una casa, sin mesas ni sillas y con las maletas electorales a la intemperie, así se encuentran los habitantes de la colonia La Fuente, en la ciudad capital.

Los residentes denunciaron que hace dos años se les notificó que dicha colonia se quedaría sin centro de votación; no obstante, a escasos días de las elecciones primarias las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) les comunicaron que sí enviarían maletas electorales a la localidad.

En tal sentido, los coordinadores de zona, decidieron alquilar una casa para que los pobladores pudieran ejercer su derecho al voto; pero, hasta las 6:00 de la mañana de este domingo el material electoral no había llegado.

"Estamos molestos por la irresponsabilidad de estas personas del CNE. Esta casa está deshabitada, se vino a lavar ayer. Los coordinadores del Partido Nacional la lavaron y la asearon", aseguró Marlon Castro, habitante del sector.

A su vez, añadió que la vivienda "la consiguieron alquilada. Pero, no sé quién va a pagar el alquiler. No hay sillas, no hay mesas, no hay nada", puntualizó.

Urnas

Alrededor de las 6.30 de este domingo, miembros de la Policía Militar llegaron con las maletas electorales a la casa destinada como centro de votación. Lamentablemente, por protocolos y decisiones desconocidas, no permitieron a los miembros de las Mesas Electorales ingresar a colocar las urnas.

"Nosotros ya tendríamos que estar adentro, ya tendríamos que estar colocando las urnas Pero, no nos han dejado entrar", externó un militante político.

