En la Villa Olímpica votarán frente a albergue de afectados por Eta y Iota 

Marcel Rivera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Llenos de incertidumbre y desconocimiento se encuentran alrededor de 55 familias damnificadas por Eta y Iota en las instalaciones de la Villa Olímpica de Tegucigalpa a pocos días de las elecciones primarias y justamente que en ese centro están convocadas más de 7,000 personas a votar.



Las votaciones de los vecinos de las colonias aledañas al Complejo Deportivo José Simón Azcona se realizarán a escasos 100 metros del macro albergue del Distrito Central.



Cada partido político instalará siete Mesas Electorales Receptoras (MER) en este complejo deportivo y todas tienen papeletas para al menos 340 votantes cada una.

LEA: CNE imprime listados adicionales solo para partidos Libre y Liberal



Sin embargo, los gimnasios deportivos, que es donde habitualmente se colocan las MER, están habitados desde noviembre de 2020 por familias damnificadas por las tormentas tropicales Eta y Iota.



La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) designó, a cuatro días de que se lleven a cabo las elecciones primarias, qué gimnasio se pondrá a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los votantes registrados en el lugar ejerzan el sufragio.



El subcomisionado de Copeco en el Distrito Central, Yvo Mass, adelantó a Diario EL HERALDO que el gimnasio 3 es el elegido para que el CNE instale las urnas que corresponden.

LEA: ¿Qué movimientos políticos quedaron fuera de las elecciones primarias?



Eso quiere decir que los albergados que estaban ubicados en dicho gimnasio tuvieron que realizar una mudanza improvisada, por lo que aglomeraron a dos grupos (130 personas en total) en una sola instalación, según conoció EL HERALDO.

Albergados no votarán

La mayoría de los entrevistados a los que pudo acceder EL HERALDO no tienen interés en votar por nadie en estas elecciones primarias, porque aseguran que a ellos los políticos los tienen abandonados.



“Yo votaría con todo gusto por alguien que nos ayudara, pero nadie nos ha volteado a ver en esta campaña que debió ser su oportunidad… sentimos que nos tienen abandonados”, declaró Glenda, albergada en uno de los módulos del gimnasio 3.

TAMBIÉN: A discreción de los partidos quedará el conteo municipal en las elecciones



“Nosotros estamos agradecidos con Copeco porque nos ubicaron acá y todos los días en los tres tiempos nos alimentan, pero el problema es que no hay nadie que nos diga si nos reubicarán y mandarán a vivir a un lugar que sea nuestro”, continuó la afectada.



Karen Acosta, coordinadora general de los albergados, aseguró que ellos se reunieron para discutir y decidieron que no votarán por nadie.



“Estamos molestos y ya hablamos de esto en grupo. Nadie de nosotros votará, porque es increíble que todo mundo se olvidó de nosotros para estas elecciones”, dijo Acosta, molesta.

Votantes confundidos y desconfiados

Además de ser un centro de votación, el Registro Nacional de las Personas también dispuso de ese lugar para reclamar la nueva identificación de los ciudadanos que se enrolaron en zonas aledañas.



Pero la presencia de los albergados genera más confusión de lo normal a los ciudadanos que tendrán este lugar como centro de votación o para recoger su nueva identificación.



Javier Segovia en su cuenta de twitter compartió: “… si en el Complejo Simón Azcona NO están entregando DNIs, aparte es un refugio, ¿dónde reclamo mi DNI? Y lo más importante ¿DÓNDE VOY A VOTAR?”.



Por otro lado, los albergados manifestaron a EL HERALDO que se han sentido discriminados por comentarios donde los señalan de estar contagiados de covid-19.

ADEMÁS: 17,073 custodios harán cumplir normas de bioseguridad



Marcela Munguía, una damnificada que escucha programas de radio todos los días contó que hay personas que dicen que no irán a votar porque hay refugiados con covid-19. A estas imputaciones Munguía contestó “nosotros estamos limpios, hace una semana nos vinieron a hacer las pruebas de hisopado y en todo el albergue no hubo ningún contagiado”.



“Estábamos preocupados porque sabemos que hay gente que sale del albergue y que podría contagiarnos, pero gracias a Dios estamos bien”, continuó la joven.



Hay un escaso manejo de información de todas las partes, pues los encargados de difundir estos mensajes omiten detalles importantes como el que los damnificados no interferirán en el proceso electoral de este lugar porque fueron desplazados a un sector diferente al de las votaciones.



Lo que es cierto es que los albergados de la Villa Olímpica estarán cerca del proceso democrático, pero aparentemente muy lejos de recibir una respuesta sobre su futuro.