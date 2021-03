Corte Suprema de Justicia no dará opinión de la Ley de Justicia Electoral

La Corte Suprema de Justicia no está legitimada para emitir una opinión, según informó el Poder Judicial. Foto: El Heraldo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se abstuvo de emitir una opinión en relación al proyecto de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral. La opinión fue solicitada por el Congreso Nacional de cara a la aprobación de la normativa.

Los magistrados consideraron que “la CSJ no está legitimada para opinar de acuerdo al artículo 219 de la Constitución de la República”, informó el Poder Judicial.

La Carta Magna establece que “siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal”.

Además, la Corte emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional le señale, señala la normativa.

No obstante, esta disposición no comprende las leyes de orden político, económico y administrativo, es decir que los magistrados no tienen las facultades para emitir opiniones de carácter político.

LEA: Corte Suprema de Justicia designa al juez Wilfredo Méndez Romero