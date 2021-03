Presidenta del CNE: Por supuesto que hay elecciones el próximo domingo  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las elecciones van porque van, aseguró la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, este lunes.



"Por su puesto que hay elecciones el próximo domingo 14 de marzo. Yo lamento mucho las voces disonantes que están cuestionando y no paran de cuestionar el proceso", aseveró a HCH la consejera.



Agregó que "quiero hacer eco sobre quienes están cuestionando el funcionamiento del CNE, lo que están cuestionando son los mecanismos transparentes que hemos adquirido con todas nuestras compras y contrataciones son los que no quieren elecciones".



"Nosotros sí queremos elecciones, es nuestro deber constitucional, sí hay elecciones y elecciones van a haber", reiteró Hall.

La consejera además detalló que "el primer transporte sale mañana (martes) y cada día va saliendo una ruta diferente que van a llegar en los tiempos adecuados como siempre llegan en todos los procesos electorales"



"Nosotros hemos tenido que enfrentar situciones que ningún otro órgano electoral en el país ha tenido que enfrentar, pandemia, dos huracanes, una emergencia sanitaria, nueva ley, el marco legal que todos los hondureños y hondureñas han esperado, nosotros a quienes se nos aseguró que a los pocos días se iba a aprobar esa ley electoral y hasta el momento seguimos esperando esos consensos, nos hicieron ir a elecciones primarias con ley actual y no era lo ideal", cuestionó Hall.



Reiteró su llamado a los sectores a que "por favor, basta ya de esas voces disonantes en contra del proceso entiendan, no se trata de atacar a las únicas dos consejeras que quedamos en este Consejo Nacional Electoral, con condiciones de salud y con voluntad, fuerza y energía para sacar las primarias, no nos atacan a nosotros, están atacándose ustedes mismos".

