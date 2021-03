Rixi Moncada suspende la sesión del CNE por desacuerdo en conteo de votos municipales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sesión que había sido convocada para este jueves por parte de la junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue suspendida de forma abrupta por la consejera del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.



Durante la asamblea se tomarían decisiones sobre las elecciones primarias, a celebrarse el 14 de marzo, sin embargo, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Moncada, que se desempeña como presidenta interina, debido a la ausencia de Ana Paola Hall por complicaciones de salud, dio por terminada la reunión y salió muy molesta del recinto.

Contratiempo

De acuerdo al calendario, la impresión de papeletas electorales debe concluir el próximo 22 de febrero, pero el proceso se ha visto comprometido por los desacuerdos entre los consejeros que integran este órgano.



Uno de los temas de discusión es el promovido por Rixi Moncada, que busca la descentralización del escrutinio en el conteo de votos municipales, pero Moncada asegura que no puede someterse a discusión durante la ausencia de la presidenta Hall, pues de hacerlo no sería una decisión justa, ya que quedaría en manos de Flavio Nájera de la Democracia Cristiana y del concejal nacionalista Kelvin Aguirre.

Por su parte, el consejero por el Partido Nacional se mostró preocupado pues aseguró que "la democracia no se puede detener" y lamentó que Moncada haya prolongado la reunión durante varios días.



Rixi Moncada aseguró que "no existe garantía de la democracia si el conteo va a ser centralizado, si cada partido estará contando sus actas de forma centralizada. Ya no queremos caídas de sistemas en Tegucigalpa, queremos que los pueblos cuenten y ratifiquen sus votos, no queremos diputados impuestos. No queremos presidentes del fraude".

La nueva sesión del CNE quedó convocada para el viernes 19 de febrero a la misma hora y lugar, donde se buscará contar con la participación de Ana Paola Hall y con ello llegar a un acuerdo que permita continuar con el proceso.



