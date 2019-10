LÍDER. Para que vean que el olanchano sigue siendo el líder supremo, después de meses sin mandar señales ni de humo y sin ningún tipo de contacto, solo le pegó un silbido a SN y a LZ y allí estaban firmes, cuadrándosele, en el hotel de Belinda. ¡Saludo... uno!...



MARCHA. Le tronó la marcha de los azulejos en apoyo a JOH, y en el barrio Morazán hasta se dieron en la madre con unos refundidores y nasrallistas que los quisieron azorrar, gritándoles “cincuenta peseros” y otras hierbas.



MILITAR. Lo otro que le tronó el fin de semana fue el desfile militar por el 194 aniversario de las Fuerzas Armadas. Lástima, porque si llega el gobierno de transición, SN y LZ ya dijeron que las mandarán al carajo.



CALAMBRE. Sepa Judas qué celebraba, pero el “resignado” de El Hatillo apareció en el “feis” donde Tito Aguacate, preparando su buen calambre, y brindó y todos los mikis. Solo que no dijo por qué puercas brindaba. “En medio de todo, agregó, Honduras sigue adelante”. Ummmm...



LOCOS. Por cierto que el “resignado” de El Hatillo y “Netanyahu” fueron los grandes ausentes en la marcha de ayer de los cachurecos. La mayoría de ministros y ministras también se han hecho los locos en las últimas comparecencias.



EJE. El de los chocoyos bautizó la naciente alianza como el “eje del mal”, como el que integraron Alemania, Italia y Japón en la II Guerra Mundial. Toño dijo que solo mencionaría a dos del eje, porque hay uno que no merece ni que lo nombren, porque “ofendió y le robó la casa a su madre”.



MARAS. El segundo del eje, dijo, es Salvador Nasralla, y “ese sujeto es el amigo de las maras, es el amigo de las pandillas y de los depurados. Se pinta el pelo y se maquilla. El tercero, dijo, es Mel, el amigo de Nicolás Maduro, el que quiere traer el comunismo a Honduras”.



BRISITA. Por cierto que el “caballo” venezolano estuvo discurseando el fin de semana, y dijo que los estallidos sociales que han explotado en la región, son apenas una “brisita” comparada con el “huracán bolivariano” que viene.



OEA. La OEA no había ni terminado de denunciar al “caballo” venezolano por la ola de protestas en casi toda Latinoamérica, cuando el propio número dos del chavismo estaba confirmando lo del “huracán”.



LEÓN. Pero JOH advirtió en su discurso que las “brisas bolivarianas aquí no pasarán”. Flanqueado por la “first lady” y un nutrido grupo de dirigentes de su partido, el Indómito aseguró que “los carroñeros no nos van a detener... tenemos corazón de león”.



SIGLAS. Y dele que dele en esas redes con las siglas de la nueva alianza que han conformado los trillizos. Como sus padres putativos le clavaron Coalición de Unidad Opositora, unos chuscos solo le agregaron la “L”, y ya saben lo que pusieron.