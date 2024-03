STENEE anuncia que embargará a la ENEE por por falta de aumento en salarios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por no aumentar los salarios de algunos de sus trabajadores desde 2013, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee) anunció que tomarán acciones legales contra la estatal eléctrica con un embargo a sus cuentas bancarias que ascienden a al menos 700 millones de lempiras.

La noticia fue difundida por Miguel Aguilar, presidente del Stenee, quien lamentó que desde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no han solucionado la problemática de algunos trabajadores en cuanto a sus salarios, conforme al índice de inflación desde hace más de una década.

Muchos trabajadores desde el 2013 no tenemos un aumento salarial conforme lo estipula y lo que manda el Banco Central que es el índice inflacionario, hay un bloque de trabajadores que bajo demanda ya ganaron este concurso y y hay otro grupo de trabajadores que ya ganaron ese valor pero el el patrono no ha resuelto en el sistema el salario y hay otro grupo de trabajadores que no han ganado nada desde el 2013”, declaró Aguilar.

En ese sentido, Aguilar explicó que la demanda se realiza de manera colectiva y esta se encuentra ya en su segunda instancia. Asimismo advirtió a la ENEE que están a días de embargar las cuentas de la estatal en el Banco Central.

Además sugirió que sea la propia ENEE quien designe a un equipo técnico para comprobar a los trabajadores donde se ha aplicado un aumento salarial y a quienes no

“Ya esta es la segunda instancia de la demanda colectiva que suma arriba de 700 millones que estamos a días de de embargar las cuentas de la ENEE en el Banco Central y le hemos notificado por escrito al patrón lo que sea ella la que tutele los valores y ponga un equipo técnico financiero en conjunto con el sindicato para verificar a qué trabajadores se les ha aplicado este derecho y a qué trabajadores no”, agregó el presidente del sindicato.

A criterio del titular del Sindicato, la ENEE “se ha tardado” en resolver el aumento de salario a trabajadores quienes laboran tanto en distribución, transmisión o generación, además de personal de nuevo ingreso que ya se encuentran en el sistema.

“Vemos en generación compañeros trabajando día y noche con el mismo salario del 2013, vemos compañeros enganchados en la línea de distribución ganando el salario del 2013, vemos compañeros enganchados en la línea de transmisión trabajando horas y horas ganando el salario desde el 2013, nos parece a nosotros que el patrón se ha tardado en resolverle el salario”, enfatizó Aguilar.

Del mismo modo recordó que la propia Stenee renunció en un acto calificado “de buena fe” a cobrar el pago de 104 millones de lempiras que ganaron a través de una demanda.

“Hemos hablado con nuestros apoderados legales que ganaron en los Juzgados que suman 104 millones y en un acto de buena fe, el sindicato desistió de los 104 millones que ya había perdido la empresa y que estaba en la obligación de pagarlos”, reveló Aguilar.

En ese sentido, le hizo el llamado al titular de la estatal eléctrica, Erick Tejada para resolver la problemática y dentro de la ENEE no exista desigualdad en sus remuneraciones.