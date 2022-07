Jacquelina Foglia: “Se tienen que poner leyes modernas y de incentivos que atraigan inversiones”

“Si nosotros no resolvemos esta situación de proveer mejor calidad en el servicio de energía siempre nos va a restringir mucho en la atracción de inversiones”, sostuvo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante las actuales variaciones del riesgo país y situaciones que no tornan atractivo a Honduras para la llegada de capital extranjero, así como de nuevas empresas, la creación de leyes junto a la modernización de incentivos es vital para la atracción de más inversiones.

Uno de los aspectos más importantes es dar mensajes claros hacia el mundo, en este caso en los primeros días de gobierno se han establecido políticas de decir no queremos ciertas cosas y está bien; se dijo vamos a quitar la Ley de Empleo por Hora, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico , pero esos son mensajes de derogación, de quitar algo y ahora tiene que haber un período de poner, cuáles son las nuevas leyes de atracción de inversión, los mecanismos, la comunicación que vamos a dar al mundo que este es el tipo de inversión que queremos.

Muchos de los aspectos que nosotros en Honduras miramos de gran relevancia tal vez a nivel internacional todavía no lo están evaluando, no lo están viendo, no impactan tanto como algunas noticias que son puramente económicas o financieras, entonces se valora el tipo de noticias.

En el caso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia creo que sí afectaría más porque es algo más cercano, todos saben que tiene que haber un cambio porque es uno de los poderes del Estado y se sabe que diferentes decisiones de la Corte afectan en gran medida los aspectos empresariales.

Con tal que se haga de una manera aceptable a la población hondureña, que está exigiendo que se hagan ciertos cambios y que no sea impuesta.