Si tienes la mentalidad correcta, tus finanzas van a trabajar para ti

Sara Carranza

Tegucigalpa, Honduras

Las decisiones financieras pueden generar éxito, pero también se llegan a convertir en un dolor de cabeza cuando son equivocadas. Moris Dieck, experto en finanzas y economía, explica a D&N que el buen manejo del dinero, aunque lleva planificación, depende más de los deseos de alcanzar las metas personales.

¿A quién está dirigido su proyecto de finanzas personales?

A todas las personas que manejan dinero. Es un público bastante amplio, pero hay un público en específico, me gusta mucho el de los jóvenes porque vamos empezando a tomar decisiones financieras.

Las finanzas personales son un habilitador, muchas veces las vemos como algo que nos está amarrando o que estamos cargando. Si le cambiáramos y las viéramos como un poder. Yo digo que las finanzas te dan poder y si las tratamos con seriedad vamos a poder alcanzar nuestros más grandes sueños en la vida.

¿Cuáles son los conceptos que se deben manejar y aplicar?

Los que yo considero más importante en la parte de finanzas personales son: las metas financieras, porque si no sabes a dónde vas cualquier viento es en contra; el punto número dos es tener una buena administración financiera, desde saber en dónde estás parado, conocer el estado actual con el presupuesto y saber prever riesgos hasta crear un ahorro de emergencia; en tercer lugar, cómo multiplicamos el dinero haciendo inversiones que ayuden a poner el dinero a trabajar.

Luego, ¿cómo mantener la estabilidad?

Todavía falta tener salud financiera. De nada sirve que yo me sepa administrar y multiplicar mi dinero si no tengo salud financiera, y con ello me refiero a saber usar las tarjetas de crédito, saber adquirir deuda, porque muchas veces no sabemos y la vamos cargando. Por último, es necesario tener sabiduría financiera, que es cómo mentalmente con mis creencias direcciono y utilizo mis finanzas para lo que quiero hacer en la vida y eso me lleva a ser feliz.

¿Cómo tener conciencia?

Las nuevas tecnologías nos han ayudado muchísimo, pero también nos han perjudicado como cuando nos comparamos en redes sociales porque nos lleva a gastar más de lo que tenemos y a vivir fuera de nuestras posibilidades. Al ser humano se le dificulta ahorrar por naturaleza porque somos cortoplacistas y somos seres sociales. Esas dos cosas nos llevan a gastar en placeres del presente y olvidamos el futuro.

¿Por qué le tenemos miedo a invertir pero no a gastar?

Porque le tenemos miedo al futuro. Una de las frases que decimos es: “Yo no sé si mañana voy a seguir vivo” y entonces decimos: “Yo prefiero disfrutar el presente”.

Vivimos en una sociedad del “solamente vives una vez” y eso es estar equivocado, yo digo: “Tú solamente vives dos veces”; para el yo del presente, pero también para el yo del futuro. Es decir que vives para dos personas, no solo para una en la vida. Las finanzas personales requieren sobre todo de mentalidad.