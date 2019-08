Los depósitos en la banca privada crecen 6.7% anual

La capacidad de ahorro de los hondureños ha permitido a la banca cubrir la demanda de crédito.

Nombre y Apellido Imaion conest, sant etum et qui nullaccum et que velest, volest la seque sedita dolore, quiae mi, quasimp orehenti ut vit ipsusti offic tenimus esto que pra cuptios qui berum et rem si samoamas s.

27.08.2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La banca privada de Honduras ha logrado en la presente década aceptables resultados en sus principales indicadores. Uno de los mayores logros es el sostenido crecimiento de los ahorros en el período 2014-2018 de 6.7% anual, de acuerdo con un informe semestral del Banco Central de Honduras (BCH). El análisis indica que los depósitos del sector privado por habitante se incrementaron de 20,521 a 27,417 lempiras en ese período, equivalente a 6,896 millones y 33.6%. En relación con el PIB (Producto Interno Bruto), los depósitos representan el 43.2% a diciembre de 2018, mayor que el 41.7% de 2014. Comportamiento Entre los factores que han contribuido a ese crecimiento destacan la revolución tecnológica financiera, contribuyendo a la eficiencia y operatividad del sector financiero y a que un mayor número de la población, tanto del área rural como urbana, tengan acceso a los servicios. El “Informe de estabilidad financiera” del Banco Central indica que ese fenómeno ha comenzado a tener importancia en la medición de los indicadores de profundización y bancarización del sistema bancario en la economía. Agrega que otro de los elementos a considerar en la bancarización concierne a los depósitos de ahorro, por tener amplia aceptación en la población, al concentrar el mayor número de cuentas y acumulación de dinero. Por tal razón, el número de cuentas de ahorro por cada 1,000 adultos fue de 1,081 al cierre de 2018, indicando un aumento interanual de 4.3% y obteniendo un crecimiento promedio de 7% en los últimos cinco años. “Un mayor acceso a los servicios financieros implica una mejor canalización del ahorro hacia la inversión productiva y un mejor funcionamiento del sistema de pagos, condiciones necesarias para lograr un desarrollo económico sostenible. Su medición es relacionada con el número de depositantes respecto a la población total o la población económicamente activa”, subraya el estudio semestral del BCH. Otro dato relevante del informe es en relación con las entidades bancarias en Centroamérica; estas reflejaron un promedio de depósitos provenientes del sector privado de 37.3% del PIB. En el ranking sobresalen El Salvador (45.9%), Honduras (43.2%) y Guatemala (41.7%) con los niveles más altos de la región. Los dos últimos lugares le corresponden a Costa Rica (28%) y Nicaragua (27.8%). Cuentas de ahorro Estas son las más importantes en el sistema bancario comercial por el número de cuentas y por el saldo que manejan. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) publicó que al 30 de junio sumaron 6,440,408 cuentas con un saldo de 148,199.4 millones de lempiras. Las personas naturales poseen 6,379,757 cuentas (99% del total) con un saldo de 118,413.7 millones de lempiras. Las restantes 60,651 cuentas (1%) pertenecen a empresas y registran un saldo de 29,785.6 millones de lempiras. El reporte de la CNBS agrega que en la banca comercial hay 83,424 cuentas de depósito a término, con un saldo de 132,272.6 millones de lempiras. Las cuentas de depósitos a la vista suman 395,468 con un saldo de 56,361.6 millones de lempiras