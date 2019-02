Camilo Atala, el CEO que lidera el banco más grande de Honduras

Luis Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras. El liderazgo y la visión estratégica de Camilo Atala, presidente ejecutivo de Banco Ficohsa, la tienen muy pocos en el país. Así lo describe uno de los hondureños que mejor conoce la economía nacional y la evolución del sistema financiero consultados por Dinero & Negocios (D&N) sobre la trayectoria de Atala, quien dirige el banco más grande de Honduras. Agrega que “Camilo Atala tiene muchísimos méritos que otros banqueros no los tienen, de eso no me queda la menor duda”.

Subraya que detrás del éxito de Ficohsa hay un grupo de profesionales, los que han sabido aplicar la visión de su presidente ejecutivo y eso los ha posicionado en la cima del ranking del sistema bancario.

Las cifras preliminares de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ubican a Ficohsa como el de mayor tamaño en activos totales, con 118,663.3 millones de lempiras al 31 de diciembre de 2018, equivalente a una participación del 21.2% del total del sistema bancario (559,279.5 millones de lempiras).

CAMILO ATALA FARAJ Nació el 30 de enero de 1963. Es diplomado en High School y Bachiller en Ciencias y Letras de la Escuela Americana y licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de Texas Tech University de Lubbock de Texas, EE UU.

Respecto a 2017, cuando los activos sumaron 99,920.7 millones de lempiras, se observa un crecimiento de 18,742.6 millones de lempiras.

De los cinco indicadores financieros más importantes evaluados por la CNBS, Ficohsa también lidera la cartera crediticia y la de utilidades. En depósitos y reservas ocupa la segunda posición.

Camilo Atala asumió la presidencia del banco el 18 de julio de 1994. Durante su gestión ha impulsado una agresiva estrategia de expansión en el mercado nacional e internacional.

“Banco Ficohsa abrió sus puertas simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula y a través de los años se ha convertido en uno de los bancos más importantes del país y es reconocido como el banco internacional de Honduras gracias al excelente manejo de las operaciones de comercio exterior y a su impecable lista de bancos corresponsales.

Asimismo es considerado el banco innovador y tecnológicamente más avanzado del país”, señala la institución financiera en su portal electrónico.

Subraya que “una historia de innovación, solidez, crecimiento y compromiso le ha garantizado a Banco Ficohsa una posición privilegiada liderando en el sistema financiero nacional, y la entidad financiera hondureña más grande en la región. Esto lo convierte en un banco que marca la diferencia y que está siempre un paso adelante”.

En sus 25 años, además de Honduras, opera en Estados Unidos, Guatemala, Panamá y Nicaragua. En el país se ha consolidado como una de las marcas más importantes. En 2005 la CNBS autorizó la constitución y operación del Grupo Financiero Ficohsa (GFF).

Desde la presidencia del banco, Camilo Atala ha impulsado una serie de iniciativas enfocadas al apoyo de la educación prebásica por medio de Fundación Ficohsa. También brindando oportunidades a los productores del campo a través del proyecto De Mi Tierra e impulsando iniciativas para el crecimiento de quienes producen lo Hecho en Casa.