Aprobar proyecto de energía por carbón sería legalizar actos de corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Lo que quieren aprobar hoy es nuevamente más legalizaciones de corrupción y eso nosotros no lo queremos permitir”, manifestó Pedro Barquero, quien es miembro del nuevo gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro, al consultarle sobre el decreto que pretenden aprobar en el Congreso Nacional para autorizar y declarar como de interés nacional el proyecto de generación de energía a base de carbón, Puente Alto Energy.

"A días de entregar el poder están pasando un montón de cosas que no deberían, nos están dejando complicaciones y bombas fiscales. No va haber excusas, no habrá perdón, ni condonación de actos de corrupción”, advirtió Barquero.

Agregó, que "no vayan a decir tampoco cuando estemos revisando esos contratos que se viola la seguridad jurídica porque tampoco es cierto, la seguridad jurídica es para poner las reglas claras para las inversiones correctas, no para tapar actos de corrupción a través de contratos amañados aprobados por diputados delincuentes que hoy hacen mayoría en el Congreso”.



“Necesitamos la presión mediática y la presión de sociedad civil para que no lo lleven a cabo porque si lo hacen nosotros cuando tomemos posesión del gobierno nos vamos asegurar de poner abogados y de poner personas del CNA (Consejo Nacional Anticorrupción) para investigar esos temas y que les caiga todo el peso de la ley”, reiteró Barquero.

Se había conocido en horas de la mañana del miércoles que el decreto, que permitiría que este proyecto opere sin requerimientos de permisos o licencias, estaba en la agenda del CN. Sin embargo, el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, informó que no había ningún contrato de energía para ese día.

Este día se realiza la última sesión de las autoridades salientes, por lo que es posible que sometan a discusión y aprobación el rechazado proyecto.

No cumple con los procesos

El decreto enviado al CN establece que se declara el proyecto de generación de energía en base a carbón y la explotación de una cantera de caliza, como un proyecto de interés nacional.

“El proyecto que pretende aprobar el Congreso Nacional, no cumple con los principios de legalidad ni se enmarca dentro de los principios de integridad empresarial”, enfatizó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Los proyectos de interés nacional se declaran únicamente bajo dos circunstancias: Que lo recomiende el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) o cuando se trate de una Alianza Publica-Privada y que así lo recomiende Coalianza, lo cual tampoco ha sido recomendado por éste ente estatal por haber sido suprimido y por tratarse de una inversión eminente privada, establece el Cohep.

Posteriormente se envía la recomendación del CNI, en este caso, al Consejo de Ministros. Es decir que “El Congreso Nacional no tiene atribuciones para declarar un proyecto como de interés nacional”, explicó el empresario y presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facusse.

“Vemos que es no es correcto. El país necesita más inversión en energía, pero cualquier inversión tiene que seguir los procesos correctos”, manifestó Facusse.

Recordó que la Secretaría de Energía ya había emitido un dictamen en contra de este proyecto, incluso le solicitó a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) que no incluya la tecnología de carbón en las próximas licitaciones que se hagan.