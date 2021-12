LatinFinance reconoce a Grupo Financiero Ficohsa como Mejor Banco del Año

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Grupo Financiero Ficohsa, caracterizado por ser un grupo sólido, confiable y transparente que contribuye activamente al crecimiento del país, nuevamente ha sido reconocido por su servicio, iniciativas y prácticas de primer nivel.



En esta ocasión, en los LatinFinance Bank of the Year Awards, fue otorgado el galardón de Mejor Banco del Año en Honduras, en el marco de los premios anuales donde reconocen a las instituciones que han logrado un desempeño sobresaliente del primero de julio del 2020 hasta el treinta de junio del 2021.



En la publicación de la revista financiera, se destaca que el sistema financiero de Honduras se expandió un 14% en el 2020, “la cifra es impresionante, pero no tanto como el crecimiento registrado por el banco más grande del país, Banco Ficohsa”.



Ficohsa, siempre ha estado un paso adelante a través de una oferta innovadora y una estrategia de transformación digital basada en metodología y cultura ágil. En los últimos años, ha tenido un crecimiento significativo en activos, cartera de préstamos y depósitos.



Un factor determinante del reconocimiento es el gran despliegue de innovación, debido a que lo largo de sus operaciones ha digitalizado muchos de sus procesos tales como Ficomall.online, el primer mall virtual de Honduras y SARA, la asistente virtual, a través de los cuales genera crecimiento de oferta en sus productos y servicios, satisfaciendo las necesidades de sus clientes.



Ficohsa reafirma su compromiso de brindar siempre las mejores herramientas tecnológicas a sus clientes, de proveer una diversa cartera de productos y servicios en todos los mercados donde opera, lo cual lo sitúa como el mejor banco de Honduras y de los principales en la región.