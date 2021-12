No conviene descongelar los precios de combustibles en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los precios de los combustibles continúan siendo altos, por lo que todavía no conviene descongelarlos, explicó el miércoles Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe).



Detalló que “en las últimas semanas comenzaron a bajar pero en cantidades menores a las alzas. Hay reducciones, pero el precio todavía no ha llegado a 105 (el galón de gasolina superior), se mantiene más alto”.



Silva agregó que “si en este momento se dejara de subsidiar, aunque fueran reducciones, se estaría pagando arriba de los 105 lempiras. Entonces tampoco conviene al consumidor estar pagando esas cantidades porque no tendría el mismo efecto el subsidio que está establecido hasta el 31 de diciembre”.

Afirmó que en Ahdippe estarán monitoreando constantemente para comunicar el momento que los precios bajen y que sea favorable para los consumidores, ya que la fórmula se calcula con los precios de los últimos 22 días.



Por su lado, el presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez, explicó que el petróleo ha estado bajando y ha propiciado que bajen los precios de los carburantes no sólo por la baja del petróleo sino que también por la incidencia de la nueva variante del covid, ómicron.

Además, manifestó que sería bueno que el gobierno dé a conocer cómo se han comportado los precios para ver cuál es el precio real. Rodríguez consideró que se debe mantener el subsidio para que convenga al consumidor y cuando el precio baje deberá de reflejarse.

