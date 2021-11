Ley de incentivos y nuevo aeropuerto elevan competitividad de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los incentivos aprobados por el Gobierno para favorecer la explotación de rutas aéreas de bajo costo y las condiciones del nuevo Aeropuerto en Comayagua (XPL), o Aeropuerto Internacional de Palmerola, significan un empuje no solo para el turismo y para la operación de las compañías de aviación, sino para otros sectores claves de la economía que serán impactados.

El presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA), Michael Wehmeyer, confirmó que cuatro aerolíneas internacionales están en transición de Toncontín al aeropuerto de Comayagua donde operarán al menos seis aerolíneas internacionales mientras se integran otras.

¿Con cuántas aerolíneas contará el aeropuerto y cuáles son de bajo costo?

Por ahora las cuatro líneas aéreas con operaciones internacionales están trasladando sus operaciones de TGU a XPL. Se ha confirmado que dos aerolíneas que no volaban a Tegucigalpa están siendo añadidas a la operación de Palmerola. Por lo que creemos que el aeropuerto tendrá seis aerolíneas Internacionales operando, una de ellas de modelo de bajo costo. Con la ayuda del operador del aeropuerto PIA se podrán negociar más aerolíneas integrándose al destino.

¿Qué impacto tiene la apertura de Palmerola en el costo de los boletos aéreos?

Después de la publicación de la Ley de Incentivo a Rutas Aéreas de bajo Costo (aprobada en julio pasado) las aerolíneas que califiquen podrán hacer uso de ese incentivo para poder trasladar el beneficio en precio a las rutas que ofrezcan. Pero además de eso el aeropuerto contará con más aerolíneas que harán que la competencia por los mercados que sirven reduzca los precios por competencia. Esto sumado a que se espera que la operación de XPL sea menos costosa, donde las gestiones del operador PIA serán fundamentales para ofrecer un menor precio al mercado.

¿Qué porcentaje se reducen los boletos?

No hay un porcentaje especifico hasta ahora, esto lo veremos conforme comiencen operaciones y evolucione el mercado.

¿Cuáles son los destinos beneficiados con estas tarifas?

Serán los destinos compartidos en sus redes de conexión por las aerolíneas, que tradicionalmente son utilizados por los hondureños.



¿Qué beneficios reciben las aerolíneas que tendrán un impacto en los boletos aéreos?

Cuando un mercado tiene alta oferta, el precio baja para que la demanda incremente, el beneficio se traduce a mayor flujo de pasajeros utilizando los servicios de las aerolíneas. El rubro y el destino se mantiene activo y se vuelve un nodo importante en la red de destinos de cada aerolínea, lo cual lo vuelve sostenible y a la larga rentable. El beneficio mayor lo lleva el mercado atendido, pues la derrama económica que dejan los pasajeros es mucho mayor.

¿Cuánto se incrementará el tránsito de turistas a raíz de esta reducción en los costos?

Antes de la pandemia se movían vía aérea en nuestros aeropuertos cerca de 2.5 millones de pasajeros anuales. No tenemos estimado aún bajo las condiciones de crisis que vive el mundo. Estamos en proceso de salir de esta crisis que, según los expertos de nuestra industria, estará alcanzando los niveles pre-covid en 2024.

¿Y en el caso de Latinoamérica?

Latinoamérica es una de las regiones que lleva un paso más acelerado de normalizar su oferta y esperamos que Honduras se beneficie a través de la oferta de una operación moderna. La reducción de costos de operación ciertamente será una oportunidad para que Honduras atraiga más aerolíneas que mejoraran su conectividad al mundo.

¿Cuál será el impacto en el turismo?

La reducción de costos no solamente beneficia el turismo, la aviación es un puente entre economías. El turista vacacional tradicional se verá beneficiado, pero el turismo corporativo y étnico serán más beneficiados si las condiciones de una ruta sostenible se logran con la ley de incentivo, una operación segura y más amplia de horarios, un aeropuerto moderno con costos enfocados a la sostenibilidad de la operación. Además, recordemos que si el aeropuerto tiene una operación 24/7 se podrá tener una operación logística importante que ayuda a mover la producción de Honduras y así mismo recibir los insumos que se necesitan para lograr esta producción.

¿Qué otros sectores se benefician?

Las aerolíneas, los operadores aeroportuarios, las compañías que operan en los aeropuertos (restaurantes, tiendas, etc.), las productoras aeronáuticas, y los proveedores de servicios de aeronavegación emplean a 1,900 personas en Honduras, según los datos más recientes disponibles. Además de lo anterior, al adquirir bienes y servicios de proveedores locales, el sector sustentó otros 11,900 empleos. Y cuando estas personas gastaron sus sueldos en la economía local sustentaron otros 10,200 empleos. Los turistas extranjeros que llegaron por aire a Honduras, y que gastaron en la economía local, generaron otros 76,500 empleos.

¿Cómo vislumbra el futuro pos-covid?

El impacto en el turismo, de lograr sostenibilidad en la actividad aérea y estimando llegar a niveles pre-covid, para 2024 estaremos percibiendo o sobrepasando lo que se estimaba que la industria del transporte aéreo sustentó antes de la pandemia, US$254 millones en términos de valor agregado bruto al PIB de Honduras. Los gastos efectuados por los turistas extranjeros sustentaron otros US$490 millones de valor agregado bruto al PIB del país. Lo anterior significa que 3% del PIB de Honduras es sustentado por el sector del transporte aéreo y por los turistas extranjeros que llegan al país por vía aérea.

Las condiciones del nuevo Aeropuerto de Comayagua o Aeropuerto Internacional de Palmerola atraerá nuevas líneas aéreas.





Facilidades aeroportuarias del Aeropuerto de Palmerola

• La terminal de pasajeros mide casi 40,000 metros cuadrados

• Tiene 7 mangas y capacidad para recibir en plataforma hasta 13 aeronaves simultáneamente

• Terminal de carga de 3,000 metros cuadrados con tecnología de cadena fría

• Más de 1,200 estacionamientos techados

• Sistema automatizado de control y clasificación de equipaje

• Sistemas digitales de operación de último nivel de tecnología

• Capacidad para operar 24 horas, todos los días del año

• Habrá 40 mostradores de check in y 17 de self check in

• Tendrá 34 puestos de control de migración y emigración y 5 líneas de control de seguridad para pasajeros

• Más de 10,000 metros cuadrados de zonas comerciales

• Altos estándares de seguridad

• Sistema de apoyo de aproximación y aterrizaje automatizado

• Sistema de identificación y control de acceso de alta tecnología

• Sistema de monitoreo con más de 400 cámaras de alta definición

• Máquinas de Rayos X para revisión de pasajeros y equipaje de última generación cumpliendo con los estándares de EEUU y la Unión Europea

• Aeropuerto amigable con el ambiente

• Sistema de climatización y agua, con los más altos estándares medioambientales.