Wilfredo Cerrato: "Dejar la escisión de la ENEE fuera de la LRF sería un riesgo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La quinta revisión del convenio de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasa por acordar la escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres compañías con inversión privada.



El presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y jefe del Gabinete Económico, Wilfredo Cerrato, explicó a EL HERALDO por qué no han logrado un consenso y cómo afectaría las finanzas si no se aplica la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).







¿Cuál fue el resultado de las reuniones con el FMI?



La semana pasada viajamos (a Washington) para trabajar con el equipo técnico. Cerramos el tema cuantitativo y le dedicamos un día completo al tema de la ENEE.



Discutimos muy a detalle el nuevo proyecto de escisión de la ENEE. Ya existe un proyecto, un borrador, y quisimos llevarlo a discutirlo detalle a detalle. Nos queda pendiente concluir ese borrador, como Gabinete Económico todavía no nos sentimos convencidos de concluirlo. Estamos en ese análisis, esperamos esta semana reiniciar estas reuniones. Una vez que se reinicien las sesiones, esta semana, esperamos cerrar este tema de escisión de la ENEE.



¿Qué no está dispuesto a aceptar el FMI?



Hasta el momento no tenemos ningún desacuerdo con el FMI. Nosotros mismos todavía no nos sentimos satisfechos de este último borrador en el artículo 18 (del decreto de escisión de la ENEE), lo demás está casi completo. Esto tiene que ponernos muy creativos.







¿Qué contempla el artículo 18?



Contemplaba que todo endeudamiento de estas empresas quedaba fuera del cálculo de la Ley de Responsabilidad Fiscal y también que el endeudamiento de estas empresas no tenía que pasar por un dictamen de la Secretaría de Finanzas, que es la autoridad en crédito público.



Queremos ser responsables en dos vías; queremos traer la inversión extranjera que sirva como financiamiento para que estas empresas puedan completar las inversiones necesarias y la ENEE se endeude menos; por otro lado, debemos mantener el equilibrio en el respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal.



¿Cuál es el riesgo para las finanzas públicas?



Si una parte de las inversiones siguiera siendo pública no se puede dejar a la autoridad fiscal por fuera, como inicialmente estaba el proyecto que se había discutido en primer debate donde se omitía que la Secretaría de Finanzas no iba a dictaminar sobre ese endeudamiento público, algo que es totalmente incorrecto e ilegal. Y que ese endeudamiento estaba afuera de la ley, entonces eso puede causar un riesgo porque el gobierno central se puede portar bien en sus gastos, los fondos de pensiones y las alcaldías también, pero estaríamos dejando abierta una puerta para estas empresas que, mientras tengan inversión pública, a mi parecer la autoridad de crédito público debe opinar sobre cualquier endeudamiento.



Porque al final compromete las finanzas porque si una empresa pública o estas separadas se endeudan y sus activos vienen de inversión pública hay que tener cuidado de endeudarse. Asegurar que pueden pagar y que tienen capacidad de endeudamiento y no comprometer los activos estatales.



¿Entonces cuál es la solución que plantean para la ENEE?



Precisamente eso es lo que estamos revisando con los equipos (del FMI y gobierno) y vamos a seguir conversando la otra semana. Tenemos que encontrar ese equilibrio de que sea atractivo para la inversión privada y que siempre se cumpla la ley.



¿Este es solo otro gobierno que pasa sin solventar la crisis de la ENEE?



Difiero ahí porque desde el inicio de la gestión anterior se aprobó la Ley de la Industria Eléctrica, eso no estaba, y se ha venido aplicando. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Se ha venido aplicando, como los temas de los PPA (Paridad del Poder Adquisitivo). En estos últimos dos periodos de gobierno se aprobó la CREE (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica), se le dio independencia presupuestaria y se creó la Secretaría de Energía.







¿Qué va a pasar con la ENEE? ¿Es una muerte anunciada que no se resuelva la crisis?



No es una muerte anunciada porque precisamente lo que resta es que cada ciudadano consuma lo necesario y pague, que la empresa que se contrató para reducir las pérdidas haga su trabajo y que revise el sector privado qué contratos se pueden renegociar.

