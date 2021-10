Ficohsa recibe premio de Financial Alliance for Women

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Financial Alliance for Women, un organismo integrado por instituciones financieras, anunció a Ficohsa como el ganador del premio “Campeona de las Mujeres en el Liderazgo 2021” debido al porcentaje de representación femenina en puestos de alta dirección y sus programas de diversidad e inclusión.



Esta organización, la cual trabaja por la inclusión financiera de las mujeres, en su cumbre anual anunció a los ganadores de los premios otorgados a las instituciones miembros que están invirtiendo en las mujeres para transformar el mundo y al mismo tiempo hacer crecer sus negocios de manera sostenible.



En el caso de las empresas del Grupo como ser Pensiones y Seguros, sus gerentes generales son mujeres, lo cual ha dado lugar para que otras tomen puestos de liderazgo con mayor frecuencia. Cabe mencionar que el 30% de los vicepresidentes del Grupo son mujeres, al igual que el 49% de los gerentes y subgerentes y en total, el 58% de los colaboradores de Ficohsa son del género femenino.



En una época marcada por la transformación y el cambio, Ficohsa redefinió su visión hacia el futuro, apuntando al norte de su propósito corporativo de facilitar soluciones que transforman vidas, para ello evolucionaron la manera en que hacen sus negocios, priorizando diversas acciones entre las que destacan el fortalecer su cultura de innovación, diversidad e inclusión y de liderazgo transformacional.



Bajo este marco, realizaron el lanzamiento de la iniciativa Junt@s sin Etiquetas, Comunidad con Equidad de Género a nivel regional, para promover un ambiente inclusivo con un alto sentido de comunidad y diversidad, lo cual es no solamente correcto, sino también primordial para que sus colaboradores potencien las iniciativas de negocio e inclusión financiera en los diferentes segmentos que atienden, con un enfoque particular en los que incluyen mujeres.



Para Inez Murray, directora ejecutiva de la Alianza Financiera para las Mujeres, estas instituciones tienen la voluntad de aprender y compartir con la red de la Alianza, lo que “es esencial para nuestra misión de empoderar económicamente a las mujeres de todo el mundo. Son la prueba de los argumentos comerciales para invertir en las mujeres en todos los ámbitos".

Inclusión

Con la participación de 400 asistentes, durante el 2020 se llevó a cabo el programa virtual Women at Work.

Dato

La institución promueve iniciativas que generen cambio, un ambiente de equidad y el desarrollo integral de la Familia Ficohsa.