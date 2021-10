Un equipo de expertos asesorará a las marcas ganadoras de 'Lo mejor de lo mejor'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mantenerse en la preferencia de clientes y consumidores no es una tarea fácil, sin embargo, con una estrategia definida y el acompañamiento de especialistas las metas se vuelven alcanzables.



Efectividad, segmentación y seguimiento inmediato es lo que garantiza el equipo de expertos de la agencia centroamericana Go Digital, que a lo largo de los años se ha caracterizado por ofrecer soluciones sin complicaciones.



Este equipo multidisciplinario pondrá su experiencia y conocimiento a disposición de las marcas ganadoras del concurso “Lo mejor de lo mejor”, impulsado por diario EL HERALDO.

Las empresas y negocios ganadoras del concurso tendrán acceso a un paquete digital con servicios establecidos según la categoría: premio Platinum, Oro, Plata y Bronce. Cada premio incluye una serie de soluciones digitales enfocadas en visibilizar y potenciar a las marcas, que van desde programática, e-mail marketing, impresiones en banner display, social streaming, hasta el asesoramiento y acompañamiento del equipo de expertos.



Isaac Castillo, jefe de Operaciones Digitales de Go Digital, comenta sobre las ventajas de impulsar campañas digitales y los beneficios que obtendrán las marcas ganadoras del concurso “Lo mejor de lo mejor”.







¿Cuál es el impacto y nivel de efectividad de las campañas digitales?



Las campañas digitales actualmente son un poderoso y rentable aliado en el posicionamiento de marcas. Podemos decir que su alto impacto radica en su poder de segmentación y capacidad de seguimiento.



Isaac Castillo, jefe de Operaciones Digitales de Go Digital. Foto: El Heraldo





¿Cuáles son las principales ventajas de optar por una estrategia digital integral?



Hay un mayor control y compatibilidad con los objetivos macro de una marca. Una estrategia integral sincroniza las acciones y la exposición alineándolos hacia un objetivo concreto. Desde posicionar una marca, hasta involucrar al usuario en una experiencia totalmente digital, la estrategia siempre será clave para obtener resultados.







¿En qué consiste el asesoramiento que le brindará el equipo de Go Digital a las empresas favorecidas con los premios “Lo mejor de lo mejor”?



El asesoramiento involucra una evaluación y desarrollo de soluciones ajustadas a las necesidades de los favorecidos.







¿Qué valor agregado ofrece usar servicios de e-mail marketing segmentado y de e-mail marketing blast?



Pese a que en algún momento se llegó a pensar que el e-mail y sus estructuras serían reemplazadas por otras plataformas, el tiempo mismo y la evolución de los usuarios dictaron lo contrario. El e-mail, aparte de ser una poderosa herramienta de comunicación, también es una importante red social. El networking, tanto entre personas como en empresas, se debe en gran medida a la integración de bases de correos electrónicos. Cada base es una red social personalizable y segmentada en sí misma, por lo que las campañas ejecutadas inteligentemente por medio de e-mail marketing puede ser un importante apalancamiento a nivel comercial.



¿Cómo se puede hacer uso de la programática para potenciar las marcas y conocer métricas y alcances de las campañas en tiempo real?



Las ventajas de plataformas en tiempo real como la publicidad programática, que ubica, segmenta y alcanza con gran precisión a públicos específicos, involucran precisamente una gran flexibilidad al momento de tomar decisiones, no únicamente en procesos de optimización de la misma campaña, sino que también es una importante fuente de data que nos da un panorama claro de la dinámica del mercado.



La agencia centroamericana Go Digital ofrece soluciones digitales como Google Ads, producción de videos, YouTube Ads, marketing de influencers, Facebook Advertising, desarrollo y programación web, Whatsout, chatbot, reputación online, friend to follow, programmatic, gestión de social media, entre otros servicios.



Haciendo uso de la innovación y personalización de las estrategias de acuerdo a los requerimientos de las marcas, Go Digital ha compartido proyectos y campañas con empresas referentes a nivel nacional.



Ingrese a: www.lomejordelomejor.hn y vote, a partir de el lunes 4 de octubre, por sus empresas y negocios favoritos en todas las categorías: Finanzas, Salud y belleza, Niños y educación, Compras, Vehículos, Restaurantes, Mascotas, Hogar y otros.

