Unos L 500 millones le costaría al Estado subsidiar la energía al congelar tarifas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Subsidiar la energía para los grupos vulnerables es válido y responde a un deber del Estado, reconocen analistas y empresarios del país.



Sin embargo, hacerlo por fines populistas en un año electoral y de forma continua es contraproducente tomando en cuenta la crisis que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que afecta a todo el sector y presiona las finanzas públicas.

Así lo explican los expertos, luego de que el gobierno aprobara otorgar subsidio a los consumidores de energía, incluso de ser necesario hasta para el primer trimestre del 2022.



“El subsidio es insostenible, lo que necesitamos es que el nuevo gobierno tome decisiones de transformación reales en el sector electricidad”, manifestó el experto en energía Mario Zelaya, quien estima que este nuevo subsidio le costará al Estado entre 439 y 532 millones de lempiras.



“Estamos en el periodo populista del periodo electoral”, manifestó por su parte el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, quien reiteró que se debe aplicar la ley y no seguir manejando la ENEE de forma política. Para la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo “es preocupante esta situación del congelamiento de las tarifas, eso significa que sacan los recursos del presupuesto de los impuestos que pagamos y en vez de destinarlos a sectores prioritarios como salud y educación y agua le transfieren a la ENEE para cubrir el ajuste de tarifas”.



Con una deuda que ronda los 83,000 millones de lempiras de la ENEE, “no podemos seguir tapando el sol con un dedo... Hay que tomar decisiones serias aun en contra de la simpatía del pueblo. No es ningún beneficio que se hable de subsidiar los aumentos”, manifestó Samuel Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER).

Injerencia en la CREE

En el decreto legislativo aprobado el martes anterior facultaron a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a la no publicación y aplicación del pliego tarifario hasta el 31 de diciembre próximo. Además, las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández diciendo a los comisionados que busquen otra cosa que hacer causaron preocupación. Esto debido a que “la autonomía de la CREE se ve afectada, pierden seriedad y queda demostrado que no son independientes”, manifestó Liliana Castillo.



“Lo que se hizo fue una clara violación a la Ley General de Industria Eléctrica y, además, un golpe a la autonomía de la CREE”, manifestó el experto en energía Salomón Ordóñez. Indica que lo correcto es que la CREE emita el pliego tarifario y el gobierno otorgue los subsidios y que provea esos fondos que ya no van a llegar a las arcas de la ENEE.



Y es que “no puede decirle el presidente a la CREE qué se debe hacer, por lo tanto yo esperaría que la Comisión Reguladora emita un comunicado sobre la objetividad y la independencia que ellos tienen y que se estarán sujetando a los indicadores técnicos y a la Ley General de la Industria Eléctrica”, apuntó el experto Mario Zelaya.



Por su lado, el director del Cohep afirmó que “los comisionados de la CREE están para dar cumplimiento a la ley, si los demás lo hacen político no depende de ellos”.

