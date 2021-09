Presidente Juan Orlando Hernández: 'Aumento a la energía eléctrica no procede'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Ese aumento a la energía eléctrica no procede, no procede”, advirtió el martes el presidente Juan Orlando Hernández luego de que varios expertos anunciaran que las tarifas eléctircas aumentarían alrededor de un 4.9% a partir de octubre debido al incremento en el precio de los combustibles y la devaluación de la moneda.



Hernández dijo que “esta gente de la CREE (Comisión Reguladora de Energía Eléctrica) que se la tiran de técnicos se olvidan de la parte social, de la parte económica, de lo sensible de la situación”.



El mandatario les pidió a las autoridades de la CREE que busquen otra cosa que hacer, porque le están haciendo un daño a la gente. También le solicitó al coordinador de Gobierno, Carlos Madero, que convoque a las autoridades de la Secretaría de Energía para resolverlo.



El martes, el Congreso Nacional facultó a la CREE a no publicar el pliego tarifario de energía y a la no aplicación del mismo por parte de la estatal eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2021.

Comportamiento tarifario

La tarifa promedio ha observado variaciones mixtas en los tres primeros trimestres de 2021. De enero-marzo la tarifa subió de 4.0170 a 4.1567 lempiras por kilovatio hora, o sea 3.48% de incremento.

En el trimestre abril-junio la tarifa eléctrica se redujo en 1.77% al bajar de 4.1567 a 4.0830 lempiras por kWh.

Para julio-septiembre la CREE aprobó un alza de 4.0830 a 4.4556 lempiras por kilovatio hora al costo de la tarifa, que es equivalente a 9.13%. Sin embargo, el gobierno autorizó congelar la tarifa promedio en 4.0830 lempiras por kilovatio hora.

De acuerdo con los expertos en materia energética entrevistados, el aumento al precio de la energía para los abonados de la ENEE es inevitable, a menos que el gobierno decida congelar la tarifa eléctrica promedio.

Una fuente de la estatal eléctrica dijo que trabajan en la revisión de las cuatro variables que definen la tarifa promedio (generación, distribución, transmisión y comercial) para presentar en los próximos días el pliego tarifario.

