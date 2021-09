Su talento humano, tecnología y apoyo a la comunidad, el éxito de Cementos del Norte S.A.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Una de las empresas insignes que forman parte de la historia económica de Honduras y empujan su progreso es Cementos del Norte S.A. (Cenosa), una marca con tradición que participa activamente en el desarrollo del país.

En este mes, cuando Honduras celebra su Bicentenario de Independencia, Cenosa, fundada en 1958, sigue siendo la productora y proveedora del cemento Bijao usado por grandes y pequeños constructores.

Para el Gerente General de Cenosa, el ingeniero Edwin Argueta -con 28 años de trayectoria en la empresa-, además de la calidad certificada del producto, de las magníficas relaciones con las comunidades en su entorno y de las inversiones en proteger el ambiente, ha sido clave del éxito el recurso humano, la especialización de sus colaboradores y el orgullo que ha significado el relevo generacional.

“Tenemos una empresa de nivel mundial, con tecnología de punta que se compara con las mejores plantas de Europa”, señala el ejecutivo. “Se trata de una empresa hondureña que se ha convertido en líder de la industria y ese es el mayor logro de Cementos del Norte: triunfar en manos hondureñas. Haber alcanzado el lugar que hoy ocupa como la empresa más grande en la producción de cemento en el país”.

Antigüedad Cementos del Norte S.A. inició sus operaciones en 1958 como Cementos de Honduras S. A.

Sobre su recurso humano, señaló que “somos una empresa que fomenta el liderazgo individual y nos enorgullece tener personal con más de 35 años en la empresa, personas que han hecho carrera, lo que ha permitido el relevo generacional gracias a las favorables condiciones de trabajo”.

La marca Bijao es reconocida internacionalmente por su calidad, no solo en Honduras, porque trabaja con enfoque en los procesos con estricto control de calidad, bajo la norma ISO, y con tecnología de primer nivel.

Hace 63 años, analizar una muestra de cemento tomaba 24 horas, hoy analiza una muestra por minuto. Eso le permite garantizar la calidad en cada proceso, no solo al final sino desde la extracción de las materias primas, en los hornos, en la molienda del cemento, en el envasado.

De ahí que se garantiza al cliente que en cada bolsa de Bijao va cemento de calidad mundial. Y una buena noticia es que la planta está por inaugurar la puesta en marcha de otro horno, lo que le permitirá ampliar su capacidad y llegar a mercados en el Caribe y Suramérica.

Calidad

Para el empresario Rolando Elías Murra, gerente propietario de la ferretería Todo Fácil, Bijao “ha sido un producto clave, una marca líder, un cemento que da confianza, que empresas como Sayde y Asociados, y otras que supervisan las grandes obras, nos exigen porque saben que están bajo las normativas de calidad”.

Sobre el Servicio de Cementos del Norte S.A., señaló que “me atienden muy bien, muy personalizado a diferencia de otras empresas en la que eres un código y no sabes con quién hablar. En Cenosa tienes hasta tres o cuatro personas y todos te resuelven de la misma manera”.

Tener cemento fresco, como garantiza Cenosa, “es gran ventaja porque mantenemos el flujo ideal para atender diferentes nichos del mercado”, dijo al recomendar este producto porque “sabes que no va a venir ninguna constructora ni ningún maestro de obra a reclamarte”.

Reconocimiento

Y uno de esos constructores que valoran este cemento es Efraín Enamorado Avilés, 51 años. A los 19 años ya trabajaba en la construcción y “siempre lo escuchaba mencionar, pero hasta que uno trabaja con él se da cuenta que CementoBijao es el mejor”.

“Arquitectos, ingenieros y todo mundo siempre lo recomiendan. Yo he probado varios cementos, pero Cemento Bijao es lo mejor en cementos que tenemos en Honduras”.

Actividades Sus principales actividades son la elaboración y suministro de cemento fabricado bajo estrictos controles de calidad

Sobre la calidad del producto, dice que “nunca he hecho un trabajo donde el cemento me ha quedado mal”.

Al utilizar cemento fresco, “las estructuras quedan más rígidas, la calidad de los terminados siempre es mejor con el Cemento Bijao. El siguiente día usted viene y le da con algo y está duro, pero si usa otro se arranca más fácil”.

“Los ingenieros preguntan: ¿qué cemento están usando aquí? Uno les dice Bijao y ellos responden con un cheque”, señala al confirmar que recomienda el uso del cemento hondureño.

Solidez

Para Hugo Elmer Espinoza Aragón, jefe de compensaciones en Cementos del Norte S.A. (Cenosa), los beneficios de un salario atractivo y la estabilidad son importantes, pero también el acompañamiento de los líderes, la permanente capacitación y la oportunidad de avanzar en una carrera. Tiene 25 años en la cementera que le ha dado la oportunidad de crecer en su carrera.

“Tenemos una empresa estable, con bases muy sólidas, con una dirección cercana a los empleados, que se preocupa incluso por la salud física de quienes laboramos aquí”, señala. “Cenosa es una segunda familia para cada uno de nosotros, nos proveen de buenas condiciones y de un gran ambiente laboral.”

La cementera tiene una planilla permanente de 360 empleados directos, sin embargo, hay otras mil personas que indirectamente tienen a la empresa como su fuente de ingreso y además es una empresa que forma parte de una industria que genera unos 500,000 empleos.

Comunidad

La empresa no solo atiende a sus empleados, sino mantiene proyectos que la hacen figurar como una Empresa Socialmente Responsable (ESR) apoyando a escuelas, merienda escolar, obras en las comunidades y trabajando en proyectos para proteger el medio ambiente.

Invierte permanentemente en estrategias para controlar las emisiones de polvo, en tecnología, en buenas prácticas en los procesos y, en la medida que fue mejorando el entorno, también se hizo más cercana a las comunidades para apoyarlas.

Herminio Ardón es uno de los fundadores de Bijao, donde vive desde hace 50 años. Es un sobreviviente de tres huracanes devastadores y de la guerra de 1969. Ha trabajado en esa comunidad desde el patronato donde fue vocal hasta llegar a presidente y luego alcalde auxiliar.

“Le digo a muchos que a mí la empresa no me ha defraudado. Bijao creció a través de la organización de las personas, la educación de los dirigentes y yo me gané el cariño de las personas”, dice al referirse a la relación con la planta cementera.

“Si no fuera la empresa no tuviéramos ni calle, ni el centro comunal, ni la cancha de fútbol”, señala. “Nosotros, los dirigentes, lo que tenemos que hacer es aprovechar, tomar en cuenta a los vecinos, porque así cualquier batalla se gana, si no se une el pueblo es obvio que nos van a derrotar… Cuando le hemos pedido, la empresa nos ha dado”, dice don Herminio.