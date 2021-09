Interventora de EEH inicia por los grandes consumidores para reducir las pérdidas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se les acabó la fiesta a los que roban energía, aseguran los interventores de la Empresa Energía Honduras (EEH), al advertir que tienen todo listo para comenzar desde ya el plan para la reducción de pérdidas.



La meta que se proponen en un año es disminuirlas en un 6% (desde un 32% a 26%), lo que recuperaría unos 2,000 millones de lempiras a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al aplicar medidas enfocadas en el hurto, más que en los problemas técnicos. Habrá “cero tolerancia para el que roba energía”, manifestó Gabriel Perdomo, coordinador de la intervención al contrato que era manejado por la EEH. Perdomo anunció que el plan ya está aplicándose y en los próximos días comenzarán las acciones en conjunto con la Fuerza Nacional Antihurto que está integrada por personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el Ministerio Público (MP), la EEH y la ENEE.



De acuerdo con los análisis de la ENEE, la mayor parte de las pérdidas se está dando en grandes consumidores que hurtan energía por medio de mecanismos sofisticados, pero aseguran que ya los tienen identificados. En las próximas horas podrían iniciar, advirtieron.

En segundo lugar van a ir por los abonados que tienen alarmas de telemedición, seguido de los que tienen anomalías en medidores, los que no tienen medidores, los que no han sido revisados en cuatro años y los que tienen conexiones ilegales.



“Deberían estar resolviendo esos problemas porque vamos por ellos”, advirtió Rolando Leán Bu, presidente de la comisión interventora de la ENEE. Detallaron que instalarán 20,000 medidores y habilitarán las oficinas de la ENEE para atender a la población.



Sin embargo, no precisaron las inversiones para reducir las pérdidas técnicas.

