La deuda externa privada aumenta a 1,972 millones de dólares

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La empresa privada de Honduras reporta en el presente año una mayor demanda de préstamos externos. Al primer semestre de 2021 los desembolsos de deuda externa sumaron 962.6 millones de dólares, según el reporte del Banco Central de Honduras (BCH).



Esa cifra es superior que los 726.8 millones de dólares del periodo enero-junio de 2020.



El aumento interanual de los desembolsos es de 235.8 millones de dólares.



Una fuente del Banco Central de Honduras sostiene que el incremento de los desembolsos de la deuda externa privada se explica por la reapertura gradual de la economía nacional y mundial.



“Los sectores productivos del país denotan una mayor necesidad de recursos externos para reactivar sus empresas y es la razón por la que el sistema financiero ha recibido más fondos”, agregó.



Indicadores

La mayor entrada de préstamos para las empresas ha aumentado el saldo de la deuda externa privada.



De acuerdo con cifras del BCH, el saldo es de 1,972.4 millones de dólares, mayor en 103.8 millones respecto a diciembre de 2020, cuando sumó 1,868.8 millones.



Al compararse con junio de 2020, cuando el saldo de la deuda externa privada fue de 1,856.9 millones de dólares, el incremento interanual es de 115.5 millones.



El análisis del Banco Central de Honduras indica que por tipo de deudor, el sector privado financiero contrajo deuda por 1,925.7 millones de dólares, mientras el no financiero por 46.7 millones.



Agrega que el 58.7% de la deuda contratada se concentra en el mediano y largo plazo con 1,157.5 millones de dólares ($1,114.5 millones del sistema financiero y 43 millones corresponde al no financiero); y el 41.3% en el corto plazo con 814.9 millones ($811.2 millones del sector financiero y 3.7 millones del no financiero).

Servicio de deuda

La deuda externa privada de Honduras reporta cada año una fuerte erogación en capital, intereses y comisiones.



Respecto a los pagos de principal se amortizaron 877.2 millones de dólares, de los que 801.8 millones fueron del sector financiero y 75.4 millones del no financiero.



También se cancelaron 23.1 millones de dólares en intereses y comisiones ($20.5 millones del sector financiero y 2.6 millones del no financiero.



El servicio de deuda privada fue de 900.3 millones de dólares durante el primer semestre del presente año, con un incremento de 156.7 millones más que lo erogado en igual periodo del año previo.

