La SAPP dice que el costo fijo anual que la ENEE paga a EEH está sobrevalorado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cargo fijo que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) paga al año a la EEH por el manejo de su sistema de distribución es el que más polémica ha generado.



¿Por qué? La respuesta de los funcionarios de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) es que los costos que se pagan están sobrevalorados por la falta de un estudio del Valor Agregado de Distribución (VAD).



Durante los siete años de operación del contrato adjudicado a la Empresa Energía Honduras se pagarán por costo fijo 1,301.4 millones de dólares, que equivale a más de 30,000 millones de lempiras.



Para el quinto año de operación, el que comprende de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, se acordó pagar 189 millones de dólares anuales, equivalente a 15.7 millones cada mes.

Costo fijo

La ENEE no ha cumplido con ese compromiso y solo cancela 10.5 millones de dólares mensuales, en promedio, desde agosto de 2016. Eso ha logrado acumular una deuda más los intereses que se aplican sobre el honorario fijo.



En 2020, o sea de enero a diciembre, la EEH reportó que el honorario fijo facturado antes del Impuesto Sobre Ventas (ISV) fue de 4,800.3 millones de lempiras.



No obstante, un informe de la estatal eléctrica revela que lo pagado fue de 3,274.6 millones de lempiras el año pasado. El diferencial por pagar fue de 1,525.7 millones de lempiras.



La SAPP sostiene que el cargo fijo es uno de los riesgos detectados en el contrato y para eso es oportuno contar con el VAD.



Por el no pago del cargo fijo acordado entre las partes el consorcio honduro-colombiano reclama 336.5 millones de dólares que corresponden de agosto de 2016 a diciembre de 2020, de los que 288.2 millones son honorarios fijos y 48.2 millones intereses del costo fijo.

El VAD

Una fuente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) explicó a EL HERALDO que el VAD se calcula como el valor de los costos controlables inherentes a las actividades de distribución y comercialización, referenciado a una empresa eficiente, que corresponde ser reconocido en las tarifas y en los cargos por el uso de la red de distribución.



Agrega que el VAD permite calcular las tarifas eléctricas a los usuarios finales y en base a los costos reales. Ese estudio está pendiente de ejecución, sin embargo, el Banco Mundial facilitará la asistencia técnica para la elaboración del Valor Agregado de Distribución.

