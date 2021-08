La ENEE perdió 15,600 millones de lempiras por culpa de EEH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La suma de las pérdidas alcanza los 2,200 millones de dólares, unos 52,000 millones de lempiras aproximadamente en cinco años, tomando en cuenta que cada 1% equivale a 14 millones de dólares al año, según la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



Si la Empresa Energía Honduras (EEH) hubiese cumplido las metas de reducción de pérdidas establecidas en el contrato, las pérdidas habrían sumado unos 1,550 millones de dólares. Esto significa que EEH le habría recuperado unos 650 millones de dólares (más de 15,600 millones de lempiras) a la ENEE en casi cinco años que tiene de administrar el contrato de distribución de energía.



La meta principal de la EEH era reducir de 31.95% a 16.95% entre 2016 y 2021. Es decir 15% en cinco años y 17% en siete años, que se cumplen en 2023.

Con ello, el objetivo era que la EEH bajará a un poco más de la mitad las pérdidas para rescatar las finanzas de la ENEE que se mantienen en números rojos.



Sin embargo, la ENEE ha perdido desde 27% a 35% por año en el periodo que ha operado EEH, de 2016 a la fecha. Solo en el primer año cumplió al reducirlas en un 4%, lo que se diluyó con el aumento en los años posteriores, según certifican los informes del supervisor del contrato Manitoba Hydro Internacional (MHI).



El último informe a mayo pasado, Manitoba indica que las pérdidas subieron a 34.26% en lugar de reducirse en todos estos años.



A esto se le suman los 630 millones de dólares (unos 15,000 millones de lempiras) que se le han pagado a EEH para que operara, concluyendo sin lograr los resultados esperados.

Las inversiones

Además de no reducir las pérdidas técnicas y no técnicas (hurto de energía y fallas del sistema), EEH tampoco realizó las inversiones acordadas para mejorar el servicio.



La meta para los siete años es de 358 millones de dólares, unos 8,500 millones de lempiras, pero hasta junio del 2021 la inversión sumó apenas 140 millones de dólares, de acuerdo con los informes oficiales del supervisor.



Esto le habría permitido a la ENEE disminuir el gasto en la compra de energía eléctrica.



Otro de los compromisos era reducir la mora de los abonados y a la fecha suman más de 13,000 millones de lempiras, según detalló el gerente general de EEH, Ricardo Roa.



Por esta razón, los miembros de la Comisión Interventora de la ENEE anunciaron que un equipo técnico está analizando cuál es el daño financiero total causado por la falta de incumplimiento del consorcio colombiano, a lo que advierten que el impacto podría duplicarse a lo que ya se contabiliza.

Intervención

La Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) notificó el miércoles las causas de la intervención a EEH y dio un plazo de 10 días hábiles para que la EEH subsane los incumplimientos.



Sin embargo, Ricardo Roa manifestó que no tienen nada que subsanar.



Roa argumenta que la ENEE incumplió con el pago del honorario, ya que solo les ha acreditado 10 millones de dólares al mes y no los 15 millones acordados en el contrato. Por este motivo, la EEH reclama 4,577 millones de lempiras al Estado, lo que se resolverá en el proceso de arbitraje, informó el presidente de la SAPP.



Además, Roa afirmó que “si nosotros no hemos acometido todo el plan de inversión, la responsabilidad también la tiene el Comité Técnico del Fideicomiso, la tiene la ENEE y la tiene la supervisión”.

