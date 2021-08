Un equipo técnico calcula daños financieros del contrato de EEH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un equipo de técnicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) inició a investigar y calcular los daños financieros totales generados a causa del incumplimiento del contrato de EEH.



Así lo anunciaron las autoridades de la Comisión Interventora de la ENEE, luego de certificar que la Empresa Energía Honduras incumplió las metas de reducción de pérdidas establecidas en el contrato.



“Estamos en proceso de calcular los daños directos e indirectos, los segundos son más complejos. Esto no solo es un problema de ENEE sino de país”, manifestó el presidente de la comisión interventora, Rolando Leán Bu.

LEA: CREE rechaza que estén entregando represas a empresa que maneje la ENEE



Además, la misma gerencia de EEH ha revelado que no se cumplirán por lo que resta del contrato. Esto encendió las alertas para los interventores, ya que hasta la fecha se han pagado 630 millones de dólares (unos 15,000 millones de lempiras) a EEH en casi cinco años que tiene de operar y se le suman 140 millones de dólares (más de L 3,300 millones), debido a que no redujo las pérdidas al tercer año, cuyo compromiso era bajarlas en 10%; de 31.95% a 21.95% en tres años.



“Los daños financieros directos son las pérdidas que no se han reducido y nuestros técnicos proyectan que de seguir la tendencia, el daño puede llegar a ser más de 400 millones de dólares”, dijo Leán Bu en referencia solo a los daños directos. Indicó que los daños al subsector eléctrico y la sociedad son más complejos de determinar, por lo que esperan tener un cálculo más preciso incluyendo todas las pérdidas, intereses y deudas por el incumplimiento.

ADEMÁS: La ENEE podrá reemplazar a EEH si la SAPP decreta la intervención



El funcionario agregó que “los resultados no son los esperados, lo cual ha venido a empeorar la situación financiera de la ENEE y del gobierno central. De continuar este espiral negativo, todo el subsector eléctrico se verá en condiciones aún más precarias poniendo en riesgo el suministro de energía”. Expertos y autoridades del sector eléctrico advierten del grave daño a las finanzas públicas, por lo que reiteran que hay causales suficientes para intervenir el contrato, pero a la fecha la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) no se ha pronunciado al respecto.

ES DE INTERÉS: Presidente del Cohep pide solucionar crisis de la ENEE y EEH con diálogo