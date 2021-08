Presidente del Cohep pide solucionar crisis de la ENEE y EEH con diálogo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, pidió diálogo en el conflicto entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) debido al incumplimiento de contrato y demanda que tiene al ente estatal a punto del colapso.



En consecuencia, Sikaffy recomendó buscar "un acuerdo a través de una solución negociada en la que exista una revisión del contrato y exigir que EEH cumpla con los términos contractuales, se salvaguarden los mejores intereses del país y se pueda garantizar la seguridad jurídica”.

DE INTERÉS: Reclamo millonario de EEH puede llevar a la ENEE al colapso



El representante de la empresa privada recalcó que la ENEE se encuentra en una situación grave por las pérdidas técnicas y no técnicas que ha venido reportando desde hace mucho tiempo, "además hay un alto nivel de endeudamiento y el recurso que se genera no alcanza para cubrir esta deuda. Ciertamente es lamentable que durante la vigencia del contrato con EEH las pérdidas no hayan disminuido".



El empresario aseguró que Honduras necesita un mensaje responsable de todos los sectores para superar la crisis y que el mismo sea "con el complejo contexto actual y no uno populista, irresponsable y sin fundamento".



Advirtió que el sector energético es un pilar fundamental, estratégico y clave para el desarrollo económico, por lo que según Sikaffy, "se requiere impulsar un plan integral que le brinde a Honduras la oportunidad de transformar el sector y así poder elevar la calidad de vida de nuestros compatriotas".

ADEMÁS: La EEH no ha cumplido con mejorar el flujo de caja de la ENEE



"Es justamente por lo sensible del sector que demandamos - sin perder más

tiempo - que se inicie un diálogo franco, transparente, abierto y positivo en un marco de respeto entre las partes para buscar una solución que garantice criterios de operación que permitan optimizar sustentabilidad y proteger los sagrados intereses de la Patria", estableció.

Intervención

En las últimas horas, la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) anunció que decretará la intervención a la Empresa Energía Honduras (EEH) por incumplimiento de contrato ha generado expectativas por el futuro del suministro eléctrico.



Fuentes de la SAPP dijeron a EL HERALDO que la intervención a EEH no pondría en riesgo el servicio a los 1,929,850 abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Agregaron que la cláusula cuadragésima primera es clara: “En la intervención corresponderá a la ENEE o al tercero designado por el comité técnico del fideicomiso la prestación de los servicios”. Señala que se podrá designar a uno o varios interventores, utilizar el personal que el inversionista operador venía utilizando y sustituirlo.

Incumplimientos

Desde agosto de 2016, EEH opera el sistema de distribución de la ENEE y los compromisos son reducir las pérdidas en 17% en siete años e invertir 358 millones de dólares.



La línea base es de 31.95% y al quinto año de operaciones, o sea noviembre 2021, el compromiso es bajar las pérdidas en 15%, o sea cerrar 16.95%, no obstante a junio pasado el resultado es de 33.27%, según Manitoba Hydro International (MHI). En cuanto a la inversión, los reportes de MHI revelan que lo ejecutado acumulado es de $ 140 millones, o sea apenas el 39.1% del total.

+: La SAPP tendría que intervenir contrato tras incumplimiento de EEH, según la ley