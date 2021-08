Jacqueline Foglia: 'Se necesita certeza en la seguridad jurídica para competir por atraer inversión al país'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras es uno de los países menos competitivos para atraer inversiones nacionales y extranjeras, debido a una serie de factores que frenan la creación de empleo.



Es así que se debe avanzar en la mejora de la institucionalidad, seguridad, infraestructura, calificación de la mano de obra y facilitación de trámites, entre otros factores.



Pero sobre todos estos factores, la certeza en la seguridad jurídica es fundamental para que Honduras compita a nivel nacional e internacional con otros países para atraer inversión nueva, considera la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jacqueline Foglia. Explica que tener leyes claras y reglas sostenibles en el tiempo es lo que más se requiere en Honduras, ya que el inversionista busca tener seguridad de que no perderá su inversión.



No se observa un crecimiento significativo en la inversión desde el 2018. ¿Honduras sigue sin ser tan atractiva para los inversionistas?



Tenemos un efecto bien raro en Inversión Extranjera Directa (IED) porque la inversión nacional sí se ha mantenido más consistente. En el CNI velamos por toda la inversión privada, la nacional y la extranjera. Lo que hemos visto del 2017 al 2019 es que, en general, en Latinoamérica y en Centroamérica hubo una baja en el interés hacia invertir en este país porque se estaban abriendo otros mercados de inversiones. África representa un mercado nuevo en inversiones para muchos tipos de empresas, también el sureste asiático. Entonces así es difícil competir.







¿Por qué factores Honduras no puede competir para atraer inversiones?



Es una serie de factores, es un estudio integral, no es fácil decir que es un solo factor. Las inversiones son diversas, por ejemplo, una inversión en agricultura o agroindustria tiene factores que estudia que son muy distintos a una que sea de industria. Entonces depende del tipo de inversión, es así como se estudian los factores para tomar la decisión de invertir, cada sector puede ser distinto.







Entre los factores de seguridad jurídica y ciudadana, así como el tema de estabilidad política, ¿cómo sigue afectando el atractivo para atraer a las inversiones?



Sí, la seguridad jurídica es exactamente lo que se busca porque uno no quiere que a medida que va avanzando en su inversión le cambien las normativas, las leyes y uno no pueda reaccionar ya teniendo la inversión en marcha. Ese es de los aspectos que sí se tienen que tomar en cuenta que se debe tener con mucha certeza y si hay cambios que sean para la facilitación.



¿Qué se debe hacer?



Tenemos que aunar esfuerzos tanto del sector público como privado para ver qué otras cosas podemos ofrecerles a los inversionistas en el área de información, agilizar y simplificar trámites, así como otros aspectos que nos solicitan.







¿Cree que 2022 será mejor para invertir debido a que 2021 es un año político?



Sí, estamos mirando un 2022 ya mucho mejor porque se está recuperando la demanda interna y eso es lo que necesitan los inversionistas, ya que ellos venden productos y servicios, y la demanda externa también está muy recuperada, que es Estados Unidos y Europa.







¿Cuál ha sido el resultado de las políticas que impulsa el CNI?



Les hemos podido ofrecer mayor información de una manera más clara y en acompañamiento a varios inversionistas potenciales, ese es uno de los resultados más importantes de los cuales me siento muy orgullosa, que estamos continuamente trabajando para ayudar a proteger las inversiones.

