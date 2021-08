Los ganaderos vuelven a protestar por el precio de la leche en Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Lo ganaderos hondureños se vuelven a tomar las plantas procesadoras y carreteras de la zona de Olancho exigiendo que se les pague un precio justo por el litro de leche ante el aumento en los costos de producción.



En esta zona se tomaron 14 plantas de procesamiento desde la comunidad de Las Delicias hasta Catacamas, debido a que los propietarios abandonaron la mesa de negociación la semana anterior.



“Mientras no paguen 8 lempiras en corral como precio mínimo no vamos a dejar las plantas laborar porque no han estado cumpliendo el precio”, advirtió el presidente de la Asociación de Productores y Ganaderos del departamento, Neptalí Espinal.

Los productores de leche exigen que se defina un precio mínimo para todo el año para garantizar la producción.



“Nos están pagando el litro de leche por debajo de los costos de producción, sino nos cumplen vamos a desaparecer”, agregó Espinal, quien anunció que productores de El Paraíso y Choluteca se van a unir a las acciones de protestas.



Los ganaderos anunciaron que las protestas serán de forma permanente hasta que el gobierno o los procesadores de leche se sienten con ellos para buscar una solución.

